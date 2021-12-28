Дополнительное время для сдачи ЕНТ предоставят абитуриентам с особыми образовательными потребностями

Абитуриенты с особыми образовательными потребностями получат дополнительное время для сдачи ЕНТ, передаёт пресс-служба министерства образования и науки РК. Национальный центр тестирования примет ряд мер для того, чтобы абитуриенты смогли сдавать ЕНТ в наиболее комфортных условиях.

В следующем году поступающие, имеющие нарушение зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, получат помимо основных 240 минут, ещё 40 дополнительных минут для выполнения заданий. ЕНТ они смогут сдавать дольше, чем остальные — 4 часа 40 минут. Внесут изменения и в содержание заданий. Для абитуриентов разработаны варианты тестов без рисунков, схем и диаграмм. Отметим, в следующем году ЕНТ будет проходить в электронном формате.

Алишер Ашимов