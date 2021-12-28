9 млрд прививок от коронавируса сделали во всем мире

Здравоохранение

22:18 28 Декабря 2021

В ОАЭ 100% подлежащего иммунизации населения получили первую дозу вакцины от коронавируса. Весь курс иммунизации прошли 92%. ОАЭ признали ведущей страной по борьбе с COVID-19. Сейчас их опыт сдерживания пандемии перенимают и другие государства.

Нура Аль Гаити, официальный представитель сектора здравоохранения ОАЭ:

— В свете резкого роста числа инфекций в стране по сравнению с предыдущими неделями и месяцами, мы подчеркиваем, что состояние ситуации в здравоохранении и медицинская ситуация во всех больницах страны стабильны. Более 55% коек в больницах и отделениях интенсивной терапии пустуют, а коэффициент занятости коек пациентами с COVID-19 составляет менее 3%.

Тактику по борьбе с коронавирусом, которую выбрали власти ОАЭ, признали наиболее эффективной. Такой же стратегии придерживались на Мальдивах, в Португалии, Чили, Китае, Мальте, Южной Корее и Испании. Они ужесточили карантин для невакцинированных. В некоторых странах непривитые граждане не могли посещать торговые центры, развлекательные заведения и кафе. Также в этих странах ввели обязательное использование систем, которые показывают, есть ли гражданин в списке инфицированных или контактных. Эти меры помогли вакцинированным жителям вернуться к жизни без ограничений. На финишной прямой в этих странах и вакцинация подростков. К примеру, в Сингапуре 27 декабря уже перешли к иммунизации детей.

Чань Чунь Син, министр образования Сингапура:

— Представители этой возрастной группы составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины. С 5 января на вакцинацию будут приглашаться дети в возрасте от 6 до 8 лет, на следующий день — все остальные. В общей сложности открыты 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день.

Темпы вакцинации в мире ускорились, говорят специалисты. Сейчас во всем мире поставили 9 млрд прививок от коронавируса.

Айгерим Мукашева

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