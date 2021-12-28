30 североказахстанцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки

Здравоохранение

22:18 28 Декабря 2021

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 354 казахстанцев. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в столице — 76 случаев. Небольшой прирост наблюдается в Карагандинской области. Количество инфицированных составило 65 человек. В СК за последние 24 часа выявили 30 заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно матрице, в «жёлтой» зоне находятся два региона: СК и Нур-Султан. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. На сегодня оба компонента антиковидного препарата получили 8 миллионов 473 тысячи казахстанцев. В нашем регионе полный курс иммунизации прошли 253, 5 тысячи жителей.

Алишер Ашимов

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