23 факта нарушения тишины зарегистрировали полицейские за прошлые выходные

За прошлые субботу и воскресенье полицейские Петропавловска выезжали по вызовам о нарушениях тишины 23 раза. Из них в 14 случаях шумели соседи. Как правило, люди жаловались на пьяные дебоши за стеной. Кроме того, в зоне внимания — съёмные квартиры. Полицейские на постоянной основе проводят профилактическую работу с владельцами арендного жилья. Каждый клиент проинформирован об ответственности. Запрет на шум — одно из требований агентств. Чаще всего предупреждения администрации строго выполняются клиентами.

К сожалению, некоторые постояльцы игнорируют их. По улице Некрасова арендаторы не давали покоя жителям квартир по соседству. Об этом в полицию сообщила 74-летняя горожанка в двенадцатом часу ночи. 3 друга среднего возраста решили отметить встречу. Участковые инспекторы полиции, прибыв на место, провели профилактическую беседу и составили протокол по статье 437 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение тишины». Всего с начала года по данной статье привлекли к ответственности более 2 тысяч петропавловцев. Необходимо помнить, что запрещено шуметь с 22 до 9 часов утра в будние дни, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни.

Алишер Ашимов