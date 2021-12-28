2056 подростков прошли вакцинацию

Всего в учебном заведении обучаются 603 несовершеннолетних. Принять ответственность за свое здоровье и получить вакцину с разрешения родителей захотели 40 учащихся колледжа.

Надежда Сабитова, врач городской поликлиники №1:

Студенты колледжа, получившие 2-й компонент вакцины, находятся под наблюдением врачей в течение 3 дней. Жалоб на здоровье с их стороны не поступало.

Баглан Омарова, преподаватель Высшего колледжа им. М. Жумабаева:

— Я рад, что получил 2 компонент вакцины. Спасибо, что дают возможность бесплатно получить препарат «Пфайзер» и советую всем задуматься о защите от короновируса.

— Сегодня получил 2 вакцину, самочувствие хорошее. Добровольно принял это решение. Родители меня поддержали.

На сегодня первой вакциной компании «Пфайзер» в области привили 6180 человек. Из них около 5 тысяч подростков, 159 беременных женщин и более тысячи кормящих матерей. Оба компонента препарата получили 2662 человека.

Диана Салихова