В городской поликлинике № 1 ревакцинировались около 2 тысяч человек

Здравоохранение

22:26 24 Декабря 2021

В первой городской поликлинике повторную прививку поставили почти 1700 североказахстанцев. Большая часть предпочла отечественный QazVaс. Ревакцинировали здесь и двух беременных. Все привитые чувствуют себя хорошо, осложнений не наблюдалось. К поликлинике прикреплено более 17 тысяч человек. Шесть тысяч из них подлежат ревакцинации. Получить как первый, так и повторный антиген можно в торгово-развлекательном центре «Достык молл», торговом доме «Алтын арман», а также в самой поликлинике. Напомним, минимальный интервал для введения бустерной дозы — 6 месяцев.

Анастасия Малвенова, заведующая кабинетом статистики городской поликлиники №1:

На данный момент у нас вакцинация идёт вакцинами двух видов — это векторная и инактивированная. Векторная вакцина у нас только Sputnik-V. Остальные — инактивированные. Это QazVac, VeroCell, Hayat Vax». Пациент также приходит, врач осматривает. Проверяет, действительно были ли пройдены два этапа. Даёт допуск. После чего пациент приходит на ревакцинацию.

Жанель Бисенбаева

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