В СКО прошла Президентская ёлка

24 декабря в СК прошла Президентская ёлка. Но, из-за карантинных ограничений её организовали отдельно в каждой школе. Всего в празднике приняли участие 200 детей из числа сирот, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, а также одаренные мальчишки и девчонки, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни. Каждому вручили книгу, сладкий презент и подарок от имени Президента. 80 юных североказахстанцев в возрасте от 12 до 14 лет получили гироскутеры и смартфоны. Ещё 120-ти ребятам от 9 до 11 лет подарили велосипеды.

Еркен Ерсин, учащийся IT-школы-лицея им. М.Жумабаева:



— Сегодня мне подарили велосипед. Я очень рад, потому что давно мечтал о таком велосипеде. Спасибо большое. Я учусь только на пятерки, активно участвую в жизни школы, занимаюсь борьбой, волейболом и шахматами. Конечно, такой отличный подарок мотивирует меня и дальше стараться и учиться на отлично. Очень рад, что мои старания отметили.

Айгерим Мукашева