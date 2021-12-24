Поликлинику на 250 мест строят в микрорайоне «Жас Оркен»

«Жас Оркен» — стремительно разивающийся микрорайон. Ветхие частные дома сменили современные высотки, здесь возвели дворцы школьников и спорта. Открылась новая школа, скоро появится и поликлиника на 250 мест. Какой она будет, видно пока только на макете. Работы начались два месяца назад. Подрядчик — ТОО «Альфа-Север». Начальник участка Владимир Елгащин в строительстве более полувека. Самое главное, говорит, не только уложиться в сроки, но сделать качественно.

Владимир Елгащин, начальник участка ТОО «Алфа-Север»:



— У нас по технике и материалу всё есть. Поэтому, согласно графику, темпы работ идут в нормальном режиме. На данный момент у нас производится забивка свай. Пошёл монтаж блоков, заливка бетона-ростверка, монтаж каркаса и обратная засыпка.

На площадке 10 единиц техники и 50 строителей. Используют материал отечественного производства. Сложности есть, рассказывает директор компании Андрей Капустин. Связаны они с резким повышением цен на строительные материалы.

Андрей Капустин, директор ТОО «Альфа-Север»



— Закуплены материалы, потому что они с каждым днём дорожают. Приходится приобретать их заранее. Взять сваи… в проекте их стоимость составляет 4 200 тенге за метр. На сегодня их стоимость увеличилась в два раза — 8 600. Есть проблемы и по срокам поставки материалов, потому что на стройматериалы большой спрос. Соответственно, сроки поставки очень большие.

Стоимость проекта — почти 2,5 миллиарда тенге. 350 миллионов уже освоили. Поликлинику планируют сдать в эксплуатацию в июле следующего года. Всего за годы независимости в области построили 14 больниц и 6 поликлиник. В планах возвести еще 47 медицинских учреждений.

Алишер Ашимов