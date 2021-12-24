Полицейские напоминают о правилах безопасности на дорогах

Правоохранительные органы

22:27 24 Декабря 2021

По прогнозам синоптиков в СК ожидаются морозы. В связи с этим полицейские напоминают водителям о правилах безопасности на дорогах в зимний период. Особое внимание — загородным трассам. Зачастую экстренные случаи происходят именно там. Чтобы не остаться один на один с непогодой, полицейские рекомендуют проверять автомобиль на исправность, обеспечить себя вещами первой необходимости — переносными зарядными устройствами, инструментами и помнить об угрозе снежных заносов и возможном гололёде. Стражи порядка убедительно просят водителей быть бдительными и осторожными на дорогах.

Григорий Тыш, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— В связи с наступлением зимнего периода, ухудшением погодных условий, понижением температуры, образованием наледей, управление местной полицейской службы департамента полиции СКО убедительно просит автовладельцев строго соблюдать ПДД, в особенности скоростной режим и дистанцию, а также следить за техническим состоянием транспортного средства.

Алишер Ашимов

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