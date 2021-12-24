Открытый чемпионат по жекпе-жек

Спорт

22:25 24 Декабря 2021

Богдану Багаеву 8 лет. Национальным видом спорта он занимается два года. На открытом чемпионате выступает в весовой категории 23 килограмма. Сила воли, уверенность в себе — путь к победе, считает юный спортсмен.

Богдан Багаев, участник соревнований по жекпе-жек:

Жекпе-жек — это бои без правил. Здесь жесткие правила. Я думал, что будет легко, но, это все трудно. На самом деле здесь нужно стараться, думать. Мой соперник был очень слабым. Бой был лёгким.

Настроен на победу и 9-летний Сундет Инкаров. За плечами соревнования различных уровней и призовые места. Будет бороться в весовой категории до 29 килограммов.

Сундет Инкаров, участник соревнований по жекпе-жек:

Очень рад, что прошёл в финал. Было очень сложно. Соперники разные. Есть сильные и слабые. У каждого своя тактика. Рад, что выбрал жекпе-жек. Это очень интересный вид спорта.

Боевое искусство жекпе-жек активно развивается в нашей стране. Насколько активно, показывают соревнования. В СК открытый чемпионат по национальным видам спорта проходит впервые. В принимают участие более 120-ти североказахстанцев. Это спортсмены 2012-го -13-го годов рождения и старше.

Жалгас Тортулов, президент федерации по жекпе-жек СКО:

Хотим выявить самых лучших и сильных спортсменов нашей области для дальнейшего участия на чемпионатах Казахстана в 2022 году. Также в 2023 году состоится фестиваль по национальным видам спорта. Будет проходить у нас в Петропавловске. Поэтому мы заранее готовимся к этому предстоящему турниру.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями

Алишер Ашимов

Читайте также

Финальные игры по хоккею с шайбой проходят в области в рамках зимнего спортивного праздника «Север-2021»
2021 км преодолеют участники сверхмарафона «Нур-Султан — Уральск»
Кокпар прошёл в Есильском районе
Сертификат на 1,5 млн тенге вручили ВК «Куаныш»
Состоялась церемония закрытия зимних спортивных игр «Север-2021»
Маргарита Ларгина из г.Мамлютки стала чемпионкой мира по полиатлону
ФК «Кызылжар» поборется за суперкубок Казахстана
Городской чемпионат по художественной гимнастике прошёл во Дворце спорта им.А.Винокурова
Первенство ДЮСШ по спортивной гимнастике
Стартовал ежегодный чемпионат по зимнему президентскому многоборью
В Петропавловске проходит областной чемпионат по баскетболу среди девушек
Спортсменка из СКО стала чемпионкой мира и Кубка мира по таеквондо