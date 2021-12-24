Открытый чемпионат по жекпе-жек

Богдану Багаеву 8 лет. Национальным видом спорта он занимается два года. На открытом чемпионате выступает в весовой категории 23 килограмма. Сила воли, уверенность в себе — путь к победе, считает юный спортсмен.

Богдан Багаев, участник соревнований по жекпе-жек:



— Жекпе-жек — это бои без правил. Здесь жесткие правила. Я думал, что будет легко, но, это все трудно. На самом деле здесь нужно стараться, думать. Мой соперник был очень слабым. Бой был лёгким.

Настроен на победу и 9-летний Сундет Инкаров. За плечами соревнования различных уровней и призовые места. Будет бороться в весовой категории до 29 килограммов.

Сундет Инкаров, участник соревнований по жекпе-жек:



— Очень рад, что прошёл в финал. Было очень сложно. Соперники разные. Есть сильные и слабые. У каждого своя тактика. Рад, что выбрал жекпе-жек. Это очень интересный вид спорта.

Боевое искусство жекпе-жек активно развивается в нашей стране. Насколько активно, показывают соревнования. В СК открытый чемпионат по национальным видам спорта проходит впервые. В принимают участие более 120-ти североказахстанцев. Это спортсмены 2012-го -13-го годов рождения и старше.

Жалгас Тортулов, президент федерации по жекпе-жек СКО:



— Хотим выявить самых лучших и сильных спортсменов нашей области для дальнейшего участия на чемпионатах Казахстана в 2022 году. Также в 2023 году состоится фестиваль по национальным видам спорта. Будет проходить у нас в Петропавловске. Поэтому мы заранее готовимся к этому предстоящему турниру.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями

Алишер Ашимов