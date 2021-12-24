Аким СКО Кумар Аксакалов провёл приём граждан

Алия Сарсенова от имени всех жильцов дома «5н» по улице Кизатова обратилась с просьбой провести полное асфальтирование территории. Построили многоэтажку 8 лет назад, из-за неудачного размещения все дождевые и талые воды поступают во двор, не спасает даже ливневая канализация, которую проложили в прошлом году.

Алия Сарсенова, председатель КСК:



— Туда только уходит меньшая часть воды. Остатки стекаются в подвал. Хотелось бы, чтобы асфальтировали с учётом вот этих замечаний.

Аким города о проблеме знает. В очереди на благоустройство этот дом 61-й по счёту. Только весной комиссия сможет провести обследование территории и дать конкретное заключение по укладке асфальта.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Средства в бюджете 2022-го уже предусмотрены. Это вопрос будет решён. Понятно, что уровень нужно соблюсти, чтобы стекало, и сделать надо грамотно, чтобы люди не предъявляли претензии.

Но, это далеко не единственная проблема жителей этого дома. Волнуют перебои с электроэнергией. В 2018 году дом был запитан через тубдиспансер, но кабель уже тогда работал на износе, затем его подключали через разные подстанции, но и там линия пришла в негодность. Жители дома обеспокоены тем, что в зимний период они могут остаться без электричества.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Что это за безобразие такое? Почему это происходит? Дом стоит, построили. Что это за временная линия,кабель там изношенный! Что это такое?

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— В планах у нас стояла эта многоэтажка. Сейчас находится в управлении энергетики, но капитальный ремонт мы оставили за собой, мы будем делать. 3 адреса осталось, в том числе «5н».

Зимой проложить новый кабель возможность не представляется. С наступлением лета Кумар Аксакалов пообещал решить эту проблему, а пока вопрос будут держать на постоянном контроле. Второе обращение к руководителю области касается незаконного снятия с инвалидности. Внук Валентины Афанасьевой — инвалид детства. Из-за проблем с сердцем с 2016 года у него была инвалидность, но в текущем все изменилось.



Валентина Афанасьева, жительница г.Петропавловска:



— В этом году у нас инвалидность сняли. Врач сказал, что надо написать расписку, если вдруг будут противопоказания, осложнения. У нас выбора не было, потому что тянуть нельзя было. С лёгкими проблемы были и остались.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— После операционного периода наблюдался. Повторено ему ЭХО сердца. Все функции у него удовлетворительные. Ребёнок может самостоятельно передвигаться, ориентироваться, заниматься разными видами деятельности.

Простыми словами оснований для возврата инвалидности нет. Парень будет и дальше находиться на контроле и только в случае ухудшения здоровья её могут вернуть.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области



— В связи с тем, что Вы обращаетесь и у Вас есть такие наблюдения, поскольку Вы находителсь рядышком с ребёнком, я попрошу, чтобы этот вопрос проверили. Есть ли те показатели, о которых Вы говорите, давление, аритмия..насколько они сегодня действительно соответствуют тому, чтобы инвалидность не снималась

Еще одно обращение к главе региона касалось незаконного отчуждения земельного участка. Арай Маженова унаследовала его в начале апреля. Документы все еще находятся на рассмотрении в правительстве для граждан. Но, недавно женщина узнала, что землю у нее изымают.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Этот участок выявлен, как неиспользованный. Проверки проводило земельное управление. В 19-м году начинали, в 20-м работы прекратились из-за моратория. В сентябре год прошел, как проверки начались. Если участок не используется, то его изымут

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Соответственное поручение было акимату города проанализировать. Там действительно никаких работ не проводилось, согласно законодательству изымать. Это же неправильно, когда люди получили землю, годами не происходит там ничего. В большинстве случаев никаких работ не проводилось,к сожалению.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что все действия проводятся в соответствии с законодательством. Окончательное решение об изъятии земель будет за судом.

Анна Потеряева