1320 человек прошли ревакцинацию во 2-ой городской поликлинике

Здравоохранение

22:26 24 Декабря 2021

Ревакцинация населения, которая началась 22 ноября, идёт полным ходом. Всего в области повторную иммунизацию прошли более 25 тысяч человек. Из них 1320 — во второй городской поликлинике. В учреждении работает 6 прививочных кабинетов и 2 мобильные группы. По заявкам они выезжают на дом и в другие учреждения.

Данияр Кабиев, терапевт городской поликлиники №2:

Допустим, сегодня проводили ревакцинацию в детской стоматологии. Весь коллектив прошел ревакцинацию. На данный момент очень большой поток желающих ревакцинироваться. В среднем в наш кабинет прибывает 50 человек. Ревакцинацию проводим вакциной QazVac, которая является отечественной. Разработана и производится в Казахстане.

Диана Салихова

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