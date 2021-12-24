1320 человек прошли ревакцинацию во 2-ой городской поликлинике

Ревакцинация населения, которая началась 22 ноября, идёт полным ходом. Всего в области повторную иммунизацию прошли более 25 тысяч человек. Из них 1320 — во второй городской поликлинике. В учреждении работает 6 прививочных кабинетов и 2 мобильные группы. По заявкам они выезжают на дом и в другие учреждения.

Данияр Кабиев, терапевт городской поликлиники №2:



— Допустим, сегодня проводили ревакцинацию в детской стоматологии. Весь коллектив прошел ревакцинацию. На данный момент очень большой поток желающих ревакцинироваться. В среднем в наш кабинет прибывает 50 человек. Ревакцинацию проводим вакциной QazVac, которая является отечественной. Разработана и производится в Казахстане.

Диана Салихова