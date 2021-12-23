Житель СКО повторно сделал звонок о заложенной бомбе

Криминал

21:48 23 Декабря 2021

На днях в полицию поступило сообщение о якобы заложенной в городе бомбе. Неизвестный мужчина сообщил: «В одном из домов Петропавловска заложено взрывное устройство, а в каком, ищите сами».

Оперативники управления по противодействию экстремизму задержали звонившего в течение часа. Им оказался житель одного из районов области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление, на свободу вышел в 2019-м.
Стражи порядка напоминают, что санкция ст. 273 УК РК подразумевает строгое наказание за ложный терроризм: от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. За последние пять лет в области задержали 15 «телефонных террористов». Из них 8 были признаны психически здоровыми и понесли уголовную ответственность, в 7 случаях преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Алишер Ашимов

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