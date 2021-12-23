В сёлах Кызылжарского района проводят центральное водоснабжение

В селе Берёзовке централизованной воды никогда не было. Ситуацию спасала вот эта насосная станция, которую построили 10 лет назад. Подвести водопровод в дом казалось мечтой. В этом году она у сельчан сбылась. Тогжан Сыздыкова одна из первых, у кого в доме потекла из крана чистая питьевая вода.

Тогжан Сыздыкова, жительница с.Берёзовки, Кызылжарский район:



— Раньше воды в доме не было. Приходилось с флягой на тачке идти на насосную станцию. Было очень сложно, уходило много времени. Сейчас всё наоборот. В любой момент подошёл и набрал воду.



Всего в Берёзовке проживают более 150 семей. Проводят воду в частные дома поэтапно. В этом году она появилась у 50 сельчан. Рады живительной влаге и жители соседней Гончаровки. Алтынай Дауренбекова рассказывает, раньше воду привозили из другого села. Проблему начали решать два года назад. Тогда в населенном пункте построили водоразводящие сети.

Алтынай Дауренбекова, жительница с.Гончаровки, Кызылжарский район:



— О проблеме писали в местный акимат, приглашали журналистов. С того момента вопрос начал решаться. Начали строить разводящие сети. Очень рады, что подвели домой воду. Можно еду приготовить, постираться, да и скот напоить. Вода очень чистая и вкусная.



Сегодня вода в домах у 76% жителей села.

Аяз Дауренбеков, аким Берёзовского сельского округа, Кызылжарский район:



— По проекту Соколовского водопровода мы попали во вторую очередь. Это три села: Большая Малышка, Гончаровка, Барнёвка У нас на сегодня дали воду. Воду отпускают пока бесплатно. А вообще за куб платим 40 тенге.



Многолетнюю проблему с водой наконец-то решили. Сельчане надеются, что в скором времени приведут в порядок дороги, появится и сотовая связь.

Алишер Ашимов