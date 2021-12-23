В СК уровень безработицы составляет 4,8%

Общество

21:47 23 Декабря 2021

Об оказании мер государственной поддержки социально уязвимым слоям населения говорили на брифинге в региональной службе коммуникаций. В этом году адресную социальную помощь получили более двух тысяч семей, а гарантированный социальный пакет — почти 2300 детей.

Особое внимание — трудоустройству населения. За 6 лет в область прибыло более 9,5 тысяч человек из трудоизбыточных регионов. Из них трудоустроено 3,5 тысячи жителей. На сегодня уровень безработицы составляет 4,8%. Реализуются в регионе и государственные программы такие, как «Енбек», «Бастау Бизнес». Основам предпринимательства обучились 8 тысяч североказахстанцев. Каждый из которых успешно завершил обучение и получил гранты на реализацию своих бизнес-идей.

Ринат Ельжасов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО

— В 2018 году для поддержки начинающих предпринимателей внедрён механизм по предоставлению безвозмездных грантов до 100 МРП на реализацию новых бизнес-идей. Учитывая высокую востребованность данной меры, в последующие годы размер грантов увеличится до 200 МРП. За эти годы данной мерой охвачены 5 095 человек.

Айгерим Мукашева

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