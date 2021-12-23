Кокпар прошёл в Есильском районе

Много столетий назад, во времена Чингисхана, кокпар длился долгие часы, а за тушу козла сражались до тысячи смелых и отважных джигитов. Игры с такой масштабностью на казахских землях проходили до образования Советского союза. Тогда подобные состязания попали под запрет. Однако, одержимые кокпаром всадники продолжали играть, уезжая за сотни километров в степь. Потому этот национальный вид спорта назвать просто развлечением нельзя, говорит Куатбек Акишев. Игра таит в себе воинский дух, смелость, традиции предков.

Куатбек Акишев, игрок команды «Бірлік», Есильский район:



— Впервые мы сыграли в него в нашей деревне. Понравилось, начали чаще тренироваться. Потом выезжали в соседние ауылы, где проводят кокпар. Несмотря на морозную погоду, выезжаем. Так как от этого ловим адреналин. Сейчас вижу, что игра, как и в стране в целом, так и у нас продолжает потихоньку развиваться. И мы этому только рады.



К выбору скакуна здесь тоже подходят со всей ответственностью. Участвуют в игре только жеребцы. При этом отобрать лошадь нужно неагрессивную, сильную и выносливую. В состязании настоящих мужчин в Явленке приняли участие команды Бирлика и Чириковки. Они на поле боя встречаются уже не в первый раз.

Владимир Олексюк, президент федерации конного вида спорта, Есильский район



— С каждой игрой ребята становятся более опытнее. Приобретают новые опыты. Я думаю, что достижения в дальнейшем будут хорошие. Ребята наберутся опыта и будут уже участвовать в других, может даже в областных соревнованиях.



Мотивирует участников и призовой фонд. Выигравшей команде кроме почётных грамот вручат денежный приз в размере 50-ти тысяч тенге. Развивать Кокпар в Есильском районе начали в этом году. В игру планируют привлечь и участников с других сельских округов.

Жанель Бисенбаева