375 человек погибли от коронавируса за последние 5 месяцев

С 6 декабря СК перешёл в «жёлтую» зону. Число новых случаев коронавируса заметно сократилось, нагрузка на систему здравоохранения немного уменьшилась. Сейчас под наблюдением медиков около 3,5 тысяч пациентов. 330 из них находятся в инфекционных стационарах. Это вдвое меньше, чем месяц назад.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Количество тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, в сравнении с 20 ноября снизилась в 1,7 раза. Занятость реанимационных коек составляет 27%. Количество пациентов, находящихся на ИВЛ, сократилось с 30 до 14, кислород с 80 до 60% , в крайне тяжелом — с 11 до 6.



На 12% стало меньше вызовов у мобильных бригад. Сейчас поступает около 400 звонков в сутки. Стало меньше болеть детей, говорят медики. По сравнению с ноябрем зафиксировано на 54% меньше случаев заболевания коронавирусом. Но с приходом дельта-штамма болезнь у детей протекает тяжелее, чем раньше. Много маленьких североказахстанцев переносят вирус с симптомами. Как и беременные женщины. Сейчас коронавирус подтвержден у 10 будущих мам. Все они в состоянии средней степени тяжести.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— С начала пандемии было 195 беременных женщин в виду тяжести течения КВИ. Родилось 123 доношенных, 72 недоношенных. Из них 3 недоношенных ребенка скончались и зарегистрирована 1 материнская смертность от КВИ.



В разы выросла смертность, говорят медики. Если до прихода дельта-штамма было 43 погибших от коронавируса. То с середины июля прямая смертности резко устремилась вверх. 375 человек погибли за 5 месяцев. 95% не были вакцинированы. Темпы прививочной кампании в регионе снизились. Некоторые пункты вакцинации работают вхолостую, говорит Нурлан Айманов. Самый большой пробел среди пожилых людей. Хотя им прививаться нужно в первую очередь, отмечают медики.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Преимущественно ковид поражает в тяжелой и среднетяжелой форме именно лиц старше 60 лет. Об этом говорит то, что в инфекционных стационарах более 80% — лица старше 60 лет. В структуре смертности 79% также лица старше 60 лет. Поэтому они являются наиболее приоритетной. Всего подлежит вакцинации 116 тысяч старше 60 лет. На сегодняшний день вакцинировано 46,4%.



Период вакцинации затягивается, отмечает глава региона. Сейчас оба компонента получила 251 тысяча североказахстанцев. Это 68% от подлежащего иммунизации населения. Зато среди подростков отмечается рост темпов вакцинации. Первый компонент получили 4200 человек в возрасте от 12 до 18 лет.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— Продолжается разъяснительная работа среди родителей. Мы совместно с управлением здравоохранения, медработниками всех больниц и поликлиник проводим родительские собрания. Кроме того, мы привлекаем к разъяснительной работе активных родителей, которые являются председателями родительских комитетов, которые уже получили полный курс вакцинации.



Большая часть работающего населения вакцинацию прошла. Но 103 тысячи североказахстанцев, в основном пенсионеры, все ещё не прошли иммунизацию.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Поручаю акимам районов и г.Петропавловска совместно руководителями медицинских организаций принять действенные меры по увеличению охвата первичной вакцинацией взрослых, лиц от 12 до 18 лет, беременных и кормящих, а также увеличению охвата ревакцинации лиц, вакцинированных более 6 месяцев назад.



Также Кумар Аксакалов поручил усилить работу мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинных ограничений.

Айгерим Мукашева