16 центнеров с гектара собрали хлеборобы в ТОО «Агрохимснаб» Есильского района. Показатели с учётом засушливой погоды этого лета хорошие, отметили на предприятии. Для улучшения качества урожая аграрии используют минеральные удобрения и своевременно обновляют автопарк. Имеется там современная и многофункциональная техника. На эти цели за последние три года хозяйство получило свыше 50-ти млн. тенге субсидий.

Посевная площадь агроформирования превышает 7 тысяч га. Кроме того в сельхозформировании развивают производство и животноводческой продукции. В хозяйстве имеется более 500 голов КРС. Директор товарищества Владимир Олексюк на районном заседании общественного совета отметил, что засуха 2021-го повлияла и на показатели заготовки кормов.

Владимир Олексюк, руководитель ТОО «Агрохимснаб», Есильский район»:



— Мы ежегодно закладываем 1200 тонн сена и 2,5 тысячи соломы. Но, так как соломы мы не добрали, мы компенсируем это грубыми кормами — это горох, овёс и отходы от семеноводства.

Жанель Бисенбаева