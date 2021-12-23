16 центнеров с гектара собрали хлеборобы в ТОО «Агрохимснаб» Есильского района

Сельское хозяйство

21:47 23 Декабря 2021

16 центнеров с гектара собрали хлеборобы в ТОО «Агрохимснаб» Есильского района. Показатели с учётом засушливой погоды этого лета хорошие, отметили на предприятии. Для улучшения качества урожая аграрии используют минеральные удобрения и своевременно обновляют автопарк. Имеется там современная и многофункциональная техника. На эти цели за последние три года хозяйство получило свыше 50-ти млн. тенге субсидий.

Посевная площадь агроформирования превышает 7 тысяч га. Кроме того в сельхозформировании развивают производство и животноводческой продукции. В хозяйстве имеется более 500 голов КРС. Директор товарищества Владимир Олексюк на районном заседании общественного совета отметил, что засуха 2021-го повлияла и на показатели заготовки кормов.

Владимир Олексюк, руководитель ТОО «Агрохимснаб», Есильский район»:

Мы ежегодно закладываем 1200 тонн сена и 2,5 тысячи соломы. Но, так как соломы мы не добрали, мы компенсируем это грубыми кормами — это горох, овёс и отходы от семеноводства.

Жанель Бисенбаева

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