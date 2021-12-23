145 обращений от жителей поступило в департамент Агентства по делам государственной службы по СКО

Введённый 1 июля текущего года административный процедурно-процессуальный кодекс позволяет гражданам активно участвовать в защите своих прав, говорят в департаменте. Почти за полгода сюда поступило 145 обращений, половина из которых — обоснованные. В рамках проведённых проверок восстановлены права 32 лиц. Обращаются по самым разным вопросам. Чаще всего по деятельности ЖКХ, здравоохранения и жилищного строительства. На основании этих заявлений проводятся внеплановые проверки.

Динара Контаева, главный специалист управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:



— Во время проведения внеплановых проверок на основании обращения выявляются нарушения по несоблюдению процедуры проведения конкурсов. К примеру, в одном районном акимате при проведении внутреннего конкурса на должность заместителя акима одного из сельских округов в тексте объявления отражены неполные данные по уровню образования, то есть в объявлении внутреннего конкурса отсутствует высшее образование по профилям «сельскохозяйственные науки» и «ветеринария», что является грубым нарушением правил проведения конкурса. За допущенное нарушение виновное лицо привлечёно к административной ответственности.



В таком случае нарушителя ждет штраф в размере 15МРП. Помимо этого проводятся и профилактические проверки. За этот год их было 14. Выявили 410 нарушений. Рассматривается также соблюдение этических стандартов.

Динара Контаева, главный специалист управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:



— Если анализировать, количество совершенных дисциплинарных проступков за прошлый год, возросло количество лиц, привлечённых за нарушение Этического кодекса. В основном госслужащие привлекаются за необеспечение законности принимаемых решений, своими действиями и поведением допустившие критику со стороны общества, несоблюдение общепринятых морально-этических норм и использования служебного автотранспорта в неслужебных целях.

С начала года рассмотрено 25 дисциплинарных дел. Санкции наложены на 8 госслужащих.

Диана Салихова