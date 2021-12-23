100 млн деревьев высадят в ближайшие 5 лет в СКО

14 тракторов, 5 патрульных машин и противопожарное оборудование приобрели в этом году для лесных хозяйств региона. Для этого выделили 212 млн тенге. В таком масштабе спецтехнику не обновляли последнее десятилетие, отмечают лесники. Новые тракторы и машины они уже опробовали. Говорят, техника отличная.

Кайрат Калыков, директор КГУ «Лесное хозяйство «Кызылжарское»:



— Детали выпущены в Беларуси, сборка была в Костанае. Техника высокопроходимая. И в грязь, и в снег можно использовать, несмотря на погоду. Кабина комфортная. Внутри тепло.

Самая большая лесистость в Айыртауском районе. Там растут уникальные для нашего региона виды хвойных деревьев. К тому же там расположено большое количество курортных и туристических объектов. За сохранность леса отвечают 46 сотрудников лесного хозяйства «Орлиногорское». Их автопарк сегодня пополнился новым трактором.

Темиржан Сакенов, директор КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское», Айыртауский район:



— Мы сейчас увеличиваем по выращиванию посадочного материала на лесных питомниках. Мы сейчас увеличили подготовку почвы на лесокультурных площадях. Если в этом году мы посадили 84 га, то в 2022 — уже 166. Ежегодно мы будем наращивать свои темпы. Эта техника как раз нам пригодится для всех этих работ. И, естественно, она будет работать и в охране по недопущению пожаров, и опашке минерализованных полос.



Тракторы специально оснащены под посадку деревьев. В комплекте идёт специальное приспособление для вспашки почвы. Технику направят во все районы области, там тракторы будут помогать пополнять лесной фонд области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— По поручению главы государства в течение 5 лет по всей нашей старне должно быть высажено 2 млрд деревьев, из которых 100 млн будет посажено в СКО. Соответствующие средства предусмотрены и в этом году, и на будущий год. Так что это поручение главы государства будет исполнено.



К слову, за последние 5 лет в регионе высадили 16 млн деревьев. Это вдвое больше количества вырубленных.

Айгерим Мукашева