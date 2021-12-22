Ярмарочная выставка от выпускников проекта «Бастау Бизнес»

Татьяна Веремская изготовлением детского текстиля занимается 5 лет. Бортики, коконы, конверты на выписку. Изначально готовила их для своего ребёнка и своих близких. Сейчас маленькое хобби выросло в нечто большее и приносит не только удовольствие, но и доход. В мае текущего года она обучилась по программе «Бастау Бизнес», успешно защитила свой проект и получила грант — 580 тысяч тенге.

Татьяна Веремская, выпускница проекта «Бастау Бизнес»:



— На эту сумму я приобрела вышивальную машину, чтобы конкретно заниматься вышивкой. Как многие мамочки в декрете, у меня появилось желание — сделать что-то стильное, модное своему малышу. Загорелась такая идея — сшить своему ребёнку бортики.



На ярмарке Татьяна представила новогодние подушки, мягкие игрушки, пледы и коконы для малышей. Последние пользуются большим спросом. Это очень удобная и необходимая вещь, говорит автор работ. Наряду с Татьяной открыть бизнес решила и Алмагуль Мухамедгалиева. Выпечкой горожанка занимается с детства. Изготавливает на заказ торты, капкейки и чизкейки. Рада, что есть возможность заниматься любимым делом.

Асемгуль Мухамедгалиева, выпускница проекта «Бастау Бастау»:



— В день у меня бывает 2-3 заказа. Пеку 2-3 тортика. По времени у меня уходит 5-6 часов на один тортик.

На развитие своего бизнеса Алмагуль понадобилось 580 тысяч тенге. На них девушка купила холодильник, миксер и духовую печь. В этом году по проекту «Бастау Бизнес» обучились более 920 североказахстанцев. Из них 320 человек получили финансирование через фонд финансовой поддержки на сумму 1,3 миллиарда тенге.

Асель Самаратова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— При палате предпринимателей микрофинансовая организация «Атамекен Кызылжар». На сегодня профинансировано порядка 30-ти проектов на сумму более 70 млн тенге. На ярмарке представлена продукция 30-ти выпускников. Здесь можно приобрести как текстильную продукцию, так и пищевую.

Такая ярмарка проходит ежегодно. В этом году её приурочили к 30-летию Независимости РК. Всего за 5 лет по проекту «Бастау Бизнес» обучились 8 тысяч североказахстанцев, каждый из которых успешно реализовал своё дело.

Алишер Ашимов