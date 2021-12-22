В СКО из 71 интерната только в 17-ти проведен капитальный ремонт

Заседание начали с обсуждения вопроса об условиях проживания и обучения детей в интернатах. Их в СК 71. Партийцы городского и районных филиалов проверили работу каждого учреждения.

Елена Левина, председатель областного общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при СКОФ партии «Nur Otan»:



— Общий контингент проживающих в интернатах составляет 4305 детей. Мониторинг интернатных учреждений был начат в декабре-месяце, в связи с тем, что с сентября по декабрь область находилась в «красной зоне.

Проверяли ремонт зданий, работу систем водоснабжения и отопления, организацию питания. И, как оказалось, в ряде районов здания требуют капитального ремонта. В Кызылжарском ждут его в Боголюбовской средней школе и Архангельском центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оставляют желать лучшего условия в интернатах Акжарского района.

Сауле Ахметова, председатель совета по вопросам образования и здравоохранения при Акжарском районном филиале партии «Nur Otan»:



— В Акжарском районе имеется пришкольный интернат. Проектная мощность — 100 детей. Однако, в настоящее время проживает всего четверо. У нас нет соответствующего ремонта. Нам нужны пластиковые окна, замена водопровода, приобретение постельного белья.

Понятно, что охватить разом капитальным ремонтом все учреждения невозможно. Поэтому данная работа идёт поэтапно. За 4 года его провели в 17 ти пришкольных интернатах. В остальных 54-х либо был давно, либо текущий. С отчётом выступили председатели советов районов имени Г. Мусрепова, Мамлютского, Айыртауского, Тимирязевского, Уалихановского районов и Петропавловска. В городской комиссии нареканий после проверок нет.

Юлия Пронина, председатель совета по социальным вопросам при Петропавловском городском филиале партии «Nur Otan»:



— Мониторинг мы провели в специализированной школе-интернате №1 для детей с ограниченными возможностями, в областной специализированной школе для детей с нарушением слуха, в специализированной коррекционной школе- интеранате №2. Хочу отметить, что для детей во всех этих учреждениях созданы хорошие условия для проживания и обучения.

Вместе с итогами за год здесь определили план работы и на следующие 12 месяцев. Есть проблемы, которые требуют соответствующего решения, заключили партийцы.

Диана Салихова