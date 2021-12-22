В Петропавловске открылся фирменный магазин мясных изделий Тайыншинского мясокомбината.В день открытия петропавловцы выстроились в очередь за вырезкой и фаршем. Горожане приобретали говядину, свинину и колбасные изделия североказахстанского производства по привлекательным ценам. Всего Тайыншинский мясокомбинат производит свыше 100 видов мясных изделий, в том числе около 50 разновидностей колбасной продукции. Мощность комбината 20 тысяч тонн мяса в год.

Канат Атейбеков, директор ТОО «EMC AGRO»:



— Мощность Тайыншинского мясокомбината составляет 30 тонн в сутки переработанных изделий. Все производится на собственной ферме. Ранее открывали фирменный магазин в Тайыншинском районе и в Акмолинской области. Сегодня открываем в Петропавловске. Продукция наша изготовлена из экологически чистого мяса.

Алишер Ашимов