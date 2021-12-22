В Есильском районе более 180-ти человек стоят в очереди на жильё

Ключи от заветных квадратных метров Марина Чернова получила еще в ноябре 2020-го. Подготовиться к новогодним праздникам тогда из-за ремонта сельчанка не смогла. Зато удастся сейчас. Пока старшие дети на занятиях, Марина вместе с младшим Никитой наряжает ёлку. Говорит, в новом доме такие хлопоты намного приятнее.

Марина Чернова, жительница с. Явленки, Есильский район:



— Снимали частный дом. Было три комнатки. Холодный был, печку там топили. Вода далеко была. Потом получила квартиру трёхкомнатную. Здесь, конечно, все удобства. Вода в доме, санузел



Раньше большой семье приходилось ютиться в маленьких комнатках. Теперь же у каждого своя. Кроме того, затрат на содержание частного дома было намного больше. Особенно зимой «били по карманам» ценники на уголь и дрова.

Марина Чернова, жительница с. Явленки, Есильский район:



— Мы подчитывали. Сколько у нас за отопление уходит и сколько бы мы отдавали денег в частном доме, то там больше. Здесь цена услуг, как за машину дров. А там мы покупали уголь, две машины дров. Еще баня была.



Еще 15 тысяч тенге приходилось отдавать за съём самого жилья. Наконец, все неудобства позади. Новую квартиру Марина ждала 11 лет. Стояла она в очереди как сирота.

Гульсара Абылкасова, главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района:



— В 2018-ом году по программе Нұрлы жол»в селе Явленке построен 27-ми квартирный жилой дом. В данный дом заселены жильцы, состоящие в очереди в местном исполнительном органе из числа социально уязвимых — это матери-одиночки, инвалиды.



Рядом с этим домом в следующем году планируют построить еще один. Предназначен он также для социально уязвимых слоёв населения. Всего в Есильском районе в очереди на новое жильё стоят более 180-ти человек.

Жанель Бисенбаева