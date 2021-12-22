О правилах безопасности при использовании пиротехники напомнили ЧС-ники

Печальная статистика пожаров продолжает пополняться. Так, 19 декабря огонь забрал жизни двух человек.

Дмитрий Растихин, руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— В районе М.Жумабаева произошел пожар в частном жилом доме. На месте пожара до приезда спасателей жильцами данного села были вынесены тела двух человек. Это мать с сыном.

Погибшие 34-го и 65-го годов рождения. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Вследствие чего огонь охватил 20 кв.м жилого дома.

Дмитрий Растихин, руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— С начала 2021 года в области произошел 721 пожар. В огне, к сожалению, погибли 52 человека. Из них 2-ое детей. 41 человек получили травмы разной степени тяжести. От отравления угарным газом погибли 6 человек, травмированы 31. Материальный ущерб составил более 240 млн.тенге.

При этом спасатели отмечают, чаще всего случаи возгорания происходят в выходные или праздничные дни. Пытаясь снять накопленный за будни стресс, значительно снижается бдительность граждан. Впереди Новый год, и чтобы его встреча прошла без происшествий, в департаменте рекомендуют населению придерживаться правил пожарной безопасности, в том числе и при использовании пиротехники.

Юрий Милешин, руководитель ТОО «Петропавловск- Салют»:

—Элементарно, бенгальский огонь. Мы его поджигаем за столом, весело руками машем. Стержень нагревается до 2-х тысяч градусов. Элементы или капли могут упасть. Закатились за штору. Вы вышли на улицу. Она тлела, тлела — воспламенилась.



В департаменте также напоминают не оставлять включёнными на ночь гирлянды и различные электроприборы. И, конечно, осторожно подходить к покупке пиротехнических изделий.

Юрий Милешин, руководитель ТОО «Петропавловск- Салют»:

— Необходимо внимательно осмотреть. Чтобы не было никаких технических повреждений. Доходит до того, что продавцы умудряются просроченную продукцию обклеивать новыми бумажками и продают. Я хотел бы напомнить, что если пиротехническое изделие на незнакомом вам языке, я бы не рекомендовал его покупать.



С 15 декабря спастели вместе с полицейскими проводят оперативно-профилактические мероприятия по местам торговли. Так, уже изъяли порядка 350 несертифицированных пиротехнических товаров.

Диана Салихова