Активный образ жизни, спорт и иммунизация: ветеран труда Салима Басанова рассказала, как защищается от коронавируса

Здравоохранение

23:00 22 Декабря 2021

Салиме Басановой 63 года. 37 лет своей жизни она посвятила преподавательской деятельности. У Салимы Закировны два диплома. Она — учитель начальных классов и физической культуры. За плечами также увлекательная работа в доме пионеров. Активный образ жизни, общение и спорт по сей день являются для неё главной жизненной энергией.

Салима Басанова, ветеран педагогического труда:

— Веду здоровый образ жизни по программе «Детка» Порфирия Иванова. 12 заповедей стараюсь выполнять — это плавание, лыжи, контрастный душ, прогулки. Каждый год я ныряю в прорубь. Молодость пролетела быстро, сейчас как можем, так и оздоравливаемся!

2-3 раза в неделю посещает спортивно-оздоровительный комплекс. Там она плавает, общается со своими ровесниками. Всё это помогает Салиме Закировне поддерживать жизненный тонус. Чтобы защитить себя и своих близких от опасного вируса, ветеран педагогического труда без сомнений решила поставить вакцину.

Салима Басанова, ветеран педагогического труда:

— Круг моего общения — это аквапарк, друзья, родственники. Практически все провакцинировались. Я практически уже последняя. Решение пришло само собой. Конечно, решиться на вакцинацию человек должен самостоятельно. Я к этому пришла сама и не жалею.

В декабре пенсионерка получила уже вторую дозу вакцины. Говорит, что чувствовала себя хорошо. Через полгода собирается пройти ревакцинацию.

Анастасия Кузнецова

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