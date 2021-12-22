Активный образ жизни, спорт и иммунизация: ветеран труда Салима Басанова рассказала, как защищается от коронавируса

Салиме Басановой 63 года. 37 лет своей жизни она посвятила преподавательской деятельности. У Салимы Закировны два диплома. Она — учитель начальных классов и физической культуры. За плечами также увлекательная работа в доме пионеров. Активный образ жизни, общение и спорт по сей день являются для неё главной жизненной энергией.

Салима Басанова, ветеран педагогического труда:



— Веду здоровый образ жизни по программе «Детка» Порфирия Иванова. 12 заповедей стараюсь выполнять — это плавание, лыжи, контрастный душ, прогулки. Каждый год я ныряю в прорубь. Молодость пролетела быстро, сейчас как можем, так и оздоравливаемся!



2-3 раза в неделю посещает спортивно-оздоровительный комплекс. Там она плавает, общается со своими ровесниками. Всё это помогает Салиме Закировне поддерживать жизненный тонус. Чтобы защитить себя и своих близких от опасного вируса, ветеран педагогического труда без сомнений решила поставить вакцину.

Салима Басанова, ветеран педагогического труда:



— Круг моего общения — это аквапарк, друзья, родственники. Практически все провакцинировались. Я практически уже последняя. Решение пришло само собой. Конечно, решиться на вакцинацию человек должен самостоятельно. Я к этому пришла сама и не жалею.



В декабре пенсионерка получила уже вторую дозу вакцины. Говорит, что чувствовала себя хорошо. Через полгода собирается пройти ревакцинацию.

Анастасия Кузнецова