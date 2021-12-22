22 декабря в Казахстане отмечают день архивиста

1 млн 700 тысяч единиц хранения находятся в архивах СК. Две трети удалось собрать за последние 30 лет. В хранилищах нашей области есть оригиналы документов, датированных серединой 19 века.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— Наши архивные документы побывали в штаб-квартире ЮНЕСКО в 2018 году. Ещё ранее в 2017 году наши документы были на выставке ЭСКПО. Тогда мы впервые из казахстанцев представили сакральную карту нашей области. Наши документы побывали на выставке организации ТЮРКСОЙ в Анкаре и Кастамону.

Архив — это не только хранилище ценных документов, но и место, где приоткрывается завеса прошлого. Каждый день специалисты кропотливо изучают пожелтевшие листы, чтобы мы могли узнать больше об истории региона и страны. Имена героев войны, их подвиги и места захоронений пропавших без вести. Сотни казахстанских семей смогли узнать историю своего героя войны благодаря труду архивистов. Работу особо отличившихся отметили почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными наградами. В их числе архивист Жамбылского районного филиала областного архива Кайржамал Жунусова. Без малого 20 лет она по крупицам собирает уникальные исторические данные. Говорит, её награда — заслуга всего районного филиала. За последние два года они проделали большую работу по делам репрессированных.

Кайржамал Жунусова, архивист Жамбылского районного филиала Северо-Казахстанского государственного архива:



— Ознакомились с документами репрессированных 1934-1937 годы. Очень интересные были там материалы, которые были об осужденных и репрессированных. Мы выявили на данный момент 218 человек и продолжаем эту работу дальше.



Имена 94 из них реабилитировали. Дела остальных изучают. Всего же по СК архивистам удалось поднять дела 11 тысяч нереабилитированных. Материалы сейчас готовят для госкомиссии, чтобы восстановить доброе имя репрессированных. Кроме того областной архив за последние 15 лет выпустил более 30 сборников документов.

Айгерим Мукашева