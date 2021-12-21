Водонапорную башню и оптово-распределительный центр открыли в Тимирязевском районе

Красную торжественную ленту аким района Нурлан Кенесов разрезал вместе со старожилом села Москворецкого Николаем Кимом. Проживает он здесь около полувека. Потому о родном населённом пункте знает не понаслышке. В небольшом селе с населением не более 500 человек были проблемы с водой. Нуждались в качественной живительной влаге здесь почти 30 лет.

Николай Ким, житель с. Москворецкого, Тимирязевский район:



— Проблема с водой с 1993 года. Вода была привозная. Поэтому нужно было запасаться на неделю. Не каждая семья могла так запастись. Я думаю, с открытием водонапорной башни эта проблема отойдёт.

Возводили башню около двух лет по программе «Ауыл — ел бесігі». На эти цели выделили 18 млн тенге. Еще 27 млн отвели на ПСД водоразводящих сетей. С их проведением проблема сведётся на нет, говорят местные власти.

Айман Асанова, секретарь Тимирязевского районного маслихата:



— Это социальный вопрос. Люди нуждались в качественной питьевой воде и сегодня эта мечта сбылась. По району у нас еще 9 водонаборных башен строится. В данном сельском округе планируется проведение разводящих сетей. И, конечно, конечным результатом станет вода в доме у каждого жителя.



Оптово-распределительный центр в селе Тимирязево -еще один немаловажный объект. Он будет обеспечивать сельчан качественными и свежими продуктами по доступным ценам. Простаивающее много лет здание оборудовать в современный центр — инициатива местного предпринимателя Кайрата Амиркина.



Кайрат Амиркин, предприниматель ИП «Амиркин», Тимирязевский район:



— Мы пришли к такому выводу то, что цены сейчас везде поднимаются. И мы решили открыть именно ОРЦ, чтобы любой гражданин мог прийти и приобрести дешёвые продукты питания. В этом магазине можно приобрести товар, как оптом, так и в розницу. Наличие очень большое.

Товара действительно достаточно. Больше половины наименований продукций даже не поместилось на полках магазина, говорит предприниматель. Стоит отметить, что это не единственное детище Кайрата. В центре села есть еще один продуктовый магазин, который уже успел полюбиться тимирязевцам. Открыл его бизнесмен вместе с мамой. Копей Амиркина в сфере торговли уже около 30-ти лет. Вспоминает, как начинала свой бизнес с продажи мороженого на рынках.

Копей Амиркина, предприниматель ИП «Амиркин», Тимирязевский район:

— Начала я с конфет, мороженого. Дети мне помогали. Мороженое таскали на колёсах. Проходимость хорошая была. Очень трудно было. Дети выросли. Начали мне помогать.

Вот так маленькое дело переросло в семейный бизнес. Доступные цены и качество товаров нового ОРЦ тимирязевцы оценили. Выходят они оттуда с полными корзинами продуктов.

— Магазин очень хороший. Товаров много. Мы так очень рады. Цены довольно ниже, чем в остальных магазинах. Всё есть, и бытовое, и продуктовое. Так я любитель овощей и фруктов, их взяла.



— Есть у них еще один магазин. Тоже очень хороший. Но здесь помещение побольше, соответственно, ассортимент больше. И нам действительно удобно. То ли идти на рынок, или я пришла сюда и всё купила.



— Конечно, мы рады. И туда к ним в магазин ходили. Мы рядом живём и мне очень удобно, что я сюда пошла и купила. Тем более, что они и в розницу, и оптом.

В скором времени планируют оборудовать и другую часть ОРЦ. Здесь будут продавать бытовую химию.

Жанель Бисенбаева