В СК в ближайшие 5 лет планируют посадить 100 млн саженцев

100 миллионов саженцев планируют высадить в СК в предстоящие 5 лет. К реализации плана уже приступили. Об этом рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций.

Так, в этом году почти на 870-ми гектарах посадили 3,5 миллиона сеянцев. Сегодня в лесных учреждениях области насчитывается 6 постоянных питомников и 21 временный. В каждом специалисты ежегодно производят осенний посев. Лесники заготовили 6,5 тонн семян.

Бейбут Исманов, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:



— В соответствии плана мы ведём работу по увеличению питомников. Также в этом году у нас были проведены работы по лесоустройству. Я думаю, перед нами стоит очень большая работа по воспроизводству леса, по исполнению поручения Главы государства. Все необходимые мероприятия проводятся, разработан комплексный план.

Айгерим Мукашева