Торговцы обувью стали заложниками введенной обязательной маркировки

За полтора месяца в «каталог» маркировки внесли 160 тысяч моделей обуви. В Казахстане выдали свыше 12 млн кодов маркировки. К слову, ежегодный импорт и оборот этого предмета гардероба составляет 36 млн пар.

Мухаммедхайдар Сеит, руководитель проекта по товарной группе АО «Казахтелеком», г.Нур-Султан:



— То есть уже одна треть кодов маркировки в течение 1,5 месяца была заказана. Это является большим фактором успеха. Но, надо учитывать, что на рынке обувных товаров большой уровень теневой экономики. Это более половины всего импорта, 48,5%. Уже зарегистрировано в системе 800 предпринимателей.

Собственно для борьбы с теневой экономикой, а если проще с «паленой» и подпольной обувью, и ввели систему маркировки с 1 ноября. Вся выпущенная и завезенная обувь теперь имеет специальный код с подробной информацией о товаре. А оставшиеся на складах и витринах босоножки и сапоги розничные продавцы должны зарегистрировать самостоятельно.

Мухаммедхайдар Сеит, руководитель проекта по товарной группе АО «Казахтелеком», г.Нур-Султан:



— Допустим, вы собираетесь привезти 50 моделей обуви, вы регистрируете 50 моделей. Если одной модели у вас 2-3 пары, вы указываете количество, система выдает уникальные коды маркировки. Код маркировки — это своего рода цифровой паспорт товара. Он защищен криптографическим элементом. Не подлежит подделке.

Этот код — гарантия для потребителей, что товар не подпольный, а вся приложенная информация достоверна. Проект по маркировке запустили в июле 2019 в рамках пилота, который длился полтора года. По итогу собрали предложения и замечания предпринимателей и разработали информационную систему. Только вот мнения узнали далеко не всех.

Камиль Бектемиров, директор ТОО:



— Оказывается, что этот пилотный проект без участия розницы вообще проведен. На весь Казахстан всего один представитель был розницы. Это нонсенс. Введение маркировки подразумевает покупку определенных технических средств. В том числе новые контрольно-кассовые машины. Мы два года назад поменяли. Весь Казахстан бизнес за своё счет поменял ККМ. Теперь мы узнали, что не все машины могут поддерживать эту систему маркировки.

Камиль Бектемиров посчитал, чтобы оснастить одну торговую точку нужным оборудованием, потребуется от 600 до 900 тысяч тенге. Вообще по проекту маркировки есть 2 типа карточек. Первая — для импортеров и производителей. Вторая — для розничных продавцов, которые должны маркировать свои остатки. С этим и возникла главная проблема. Для каждой модели обуви нужно заполнить 20 пунктов. Много там неуместных вопросов, например, назначение обуви, какой картон используют для коробки и какова толщина полиэтилена.

Камиль Бектемиров, директор ТОО :



— Нужно сфотографировать каждую пару, описать её, т.е. полное описание не только обуви, но и упаковки. Ширина, высота, глубина коробки. Это же смешно. Невозможно сделать.

С фото тоже проблемы — система капризна, то сняли криво, то нечетко. В общем, чтобы угодить, нужно устроить фотосессию, как для обложки каталога. Розничные торговцы должны промаркировать свои остатки до 1 апреля. Но из-за пандемии склады переполнены, остатки огромные. На витринах сейчас только зима, в марте-апреле выставят весеннюю коллекцию. Как маркировать летнюю обувь, непонятно. И с такой проблемой столкнулись не только североказахстанские бизнесмены. Жалуются на нововведение продавцы всей страны. Потому сейчас рассматривают вопрос о том, чтобы фото и внешнегарабаритное описание сделать необязательным. Планируют оставить 4 критерии: специальный код, наименование товара, размер и цвет.

Айгерим Мукашева