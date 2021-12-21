Световая проекция пешеходного перехода появилась в Петропавловске

Функционирование проекционного пешеходного перехода практически не зависит от погоды. Новинка минимизирует основные риски для пешеходов и автомобилистов. Световое отображение желто-белой пешеходной зебры водители видят с расстояния 100 метров. Расположение выбрано не случайно: именно на этом участке наблюдается высокая интенсивность автомобильного потока за счет крупных торговых объектов и жилых массивов северной части города.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— Данный пешеходный переход установлен в качестве пилотного проекта. Будет проводиться анализ пользы от установки данного пешеходного перехода. В случае положительного результата будем решать вопрос об установке аналогичных пешеходных переходов на других аварийно-опасных участках дорог, как на территории города, так и в районных центрах нашей области.

Жители областного центра подсветку заметили сразу. И только рады ей.



Михаил Багаев, житель г.Петропавловска:

— Ну, конечно, здесь темный перекресток, хотя и новое освещение стоит, но всегда здесь очень напряженное движение, машин много, поэтому такой перекресток здесь очень нужен.



Денис Столяров, житель г.Петропавловска:

— Я считаю, что такие проекты нужны, как инновационные решения, пусть будут и в других районах города, в том числе и на окраинах. Ну, посмотрим, дальше… Время покажет: полезны ли такие проекты, или нет.

Главная цель новшества — повышение безопасности дорожного движения. Рассчитывается, что при любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры, и это сократит риск ДТП. За 11 месяцев на дорогах области произошло 236 ДТП, в результате которых 34 человека погибли и 304 получили ранения.

Анна Потеряева