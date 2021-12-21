Мазар Байтайлак батыра открыли в Акжарском районе

В Акжарском районе состоялось торжественное открытие мазара Байтайлак батыра. Захоронение находится в 5-ти километрах от села Талшик. Байтайлак батыр — историческая личность, ставшая легендарной за героические сражения в национально-освободительной войне казахского народа против джунгарских, куршитских, киргизских, русских нашествий. Он был предводителем рода Шеруши-Керей.

Его мужество и отвагу признавали Кабанбай, Богенбай, Жанибек, Наурызбай бытыры. Абылай хан относился к нему с высоким почтением и уважением. Захоронение Байтайлак батыра включено в сакральную карту Северо-Казахстанской области. На знаковом событии присутствовали представители районного акимата, общественного фонда «Бәйімбетұлы Байтайлақ батыр», историки и представители общественности.

Анастасия Кузнецова