Депутаты Мажилиса Парламента побеседовали с молодёжью СКО

На диалог с мажилисменами пришли студенты, школьники, представители СМИ и самозанятая молодежь. Вопросы активисты поднимали на самые разные темы. Наиболее актуальная для всех — цены на жильё.

Тимур Жуманов, руководитель информационного агентства:



— Есть ли какие-то программы по сдерживанию цен на жильё? Наша область является областью с наименьшей заработной платой. Молодежь, даже мои ровесники, 30-летнего возраста, иногда просто не могут купить себе жильё.

Вера Ким, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Сегодня цены на строительные материалы, к сожалению, повышаются. Мы разговаривали с застройщиками, которые занимаются строительством социального жилья. Они говорят о том, что им просто невыгодно удешевлять. Что касается тех программ, о которых вы говорите, будущих, возможно, программах. Мы тоже будем обсуждать в законе о молодежной политике, который войдет в наш комитет, социально-культурный. Мы ждем со дня на день этот законопроект. Вполне возможно, что в этом законопроекте будут рассматриваться вопросы, касающиеся жилья для молодежи.

Возможностью быть услышанными воспользовались и студенты. Они спрашивали о новых образовательных программах, молодежных международных форумах и дальнейшем трудоустройстве. Каждый остался доволен полученными ответами.

— Я не часто участвую в таких мероприятиях, но мне понравилось. Потому что здесь можно высказать свое мнение об улучшении нашего города. Молодежь это, можно сказать, наше будущее. И мнение именно молодежи, оно приветствуется».



— Нам понравилось то, что тут говорят о молодежи. Как она должна развиваться. И многие задают свои вопросы, и им по факту все отвечают. По-моему, это важно, потому что сейчас некоторая молодежь активная, некоторая пассивная. И для их развития необходимы такие мероприятия, чтобы каждый мог высказать свое мнение».

Мажилисмены в свою очередь отметили, что современная молодежь открытая и активно идёт на диалог.

Диана Салихова