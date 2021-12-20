В департаменте полиции СКО служат более 70 ровесников Независимости РК

Правоохранительные органы

23:11 20 Декабря 2021

В полиции СКО служат более 70 ровесников Независимости. Сегодня это поколение состоявшихся профессионалов, офицеров, добившихся первых высот на службе. За многими числятся и спортивные победы. Татьяна Долбышева — одна из лучших спортсменок североказахстанской полиции. Участница мировых чемпионатов и Азиатских игр по конькобежному спорту, призёр чемпионата мира среди студентов, многократный чемпион Казахстана, почётный гражданин региона.

Маленькую четвероклассницу Таню поставили на коньки отец и брат, которые занимались хоккеем. Загоревшаяся этим видом спорта, уже в 8 классе она стала кандидатом в мастера спорта, в 9 — получила мастера, а в 11 классе стала мастером международного класса. Сегодня Татьяна Долбышева — старший лейтенант полиции, любящая супруга и мать, уже как 14 лет занимает пьедесталы на чемпионатах по конькобежному спорту. Признается, что благодарна своему руководству за поддержку. Как только появляется возможность, Татьяна участвует в соревнованиях, тренируется.

Татьяна Долбышева, сотрудник аппарата ДП СКО:

Изначально, когда они мне начали надевать коньки на валенки, потому что коньки были большие, 43 размера, я говорила, не надо мне их надевать, потому что я не буду на них кататься. А потом, когда встала сама на лёд и начала отталкиваться, мне понравилось само скольжение льда. Ну, и всё, и так меня затянуло, я каждый день начала ходить на каток после занятий. Самое знаментальное событие — это когда мы с девочками установили в 2009 году в Америке рекорд мира.

Анастасия Кузнецова

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