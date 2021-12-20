В Петропавловске изменится тариф по вывозу ТБО

В 2022 году налоги пополнят казну на сумму более 17 млрд тенге. Неналоговые доходы составят 63 миллиона.

Александр Казанцев, председатель Петропавловского общественного совета



— Вопрос к соцналогам. С учетом, что минимальная зп выросла, как это повлияло на расчеты по соцналогам.

Жаслан Байканов, руководитель отдела экономики и бюджетного планирования г. Петропавловска:



— Налоги увеличились. Предположительные цифры 8 млрд. данные предоставили с управления. Предположительно такие цифры.

Рассмотрели на заседании проект по уточнению тарифа по вывозу твёрдых бытовых отходов. Ежедневно на полигон их вывозят более 150 тонн. От мусороперерабатывающих предприятий неоднократно поступают обращения о рассмотрении вопроса повышения тарифа на сбор и транспортировку отходов. Рентабельность предприятий изучили, действующий тариф не покрывает их расходы.

Айдын Макенов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:



— Совместно с мусороперерабатывающими предприятиями было принято решение вынести на рассмотрение тариф: для населения благоустроенного сектора 350 тенге с человека, для неблагоустроенного 380 с человека. Для юридических лиц 2900 тенге за 1 кубический метр.



Александр Казанцев, председатель Петропавловского общественного совета:



— Цены на гсм неимоверно выросли. По сравнению с прошлым периодом и все затраты очень выросли. Зарплата там тоже ожидает лучше. Надо принять тариф иначе мы завалим город мусором.



Новый тариф позволит мусороперерабатывающим предприятиям своевременно и качественно оказывать свою работу.