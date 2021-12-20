С 20 по 30 декабря на 5 рынках Петропавловска проводятся сельскохозяйственные ярмарки

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23:14 20 Декабря 2021

Мясная и молочная продукции, а также куриные яйца по ценам ниже рыночных. С 20 по 30 декабря на 5 рынках Петропавловска проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием всех районов области. Привезли свыше 9 тонн продукции. На прилавках мясо конины, говядины, баранины и свинины по привлекательным ценам. Актуальна к новогоднему столу и мясо птиц.

За килограмм утки на ярмарке просят 1600 тенге, гусь обойдется в 2200 тенге за килограмм. Также фермеры привезли более 2 тонн молочной продукции, почти столько же картофеля и овощей, а ещё 315 килограммов мёда и 45 килограмм рыбы. Доставили на ярмарку 16 тысяч штук яиц. Десяток 1 категории от «Фирмы Алекри» обойдется в 330 тенге, яйца 2-ой категории от Якорской птицефабрики стоят 250 тенге. Ярмарки проходят на рынках «Алтын Арман», «Кызылжар Акбастау», «Привокзальный», «Корона» и «Дария».

Алишер Ашимов

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