Петропавловские коммунальщики очищают город от снега

— Улицы у нас убирают. Мы, бабушки, не идём и не спотыкаемся. Тропинки все почищены. Молодцы! Спасибо большое.



— Нормально. По асфальту даже песочком посыпают.



— Кучи валяются очень долго. Центральная улица, понятно, всё в порядке.



— Бывает, что скользко. Но, в основном, убирают. Мы живём здесь рядышком и прекрасно видим, как ночью ездят машины, убирают всё. Нормально убирают. Хорошо.

Механизированную уборку на городских улицах коммунальщики в эти дни ведут круглосуточно. Задействованы 12 предприятий и 50 единиц техники. Чтобы не мешать движению транспорта, все работы в основном проводят с 10 часов вечера до 5 часов утра. Продолжаются они и днём. Для безопасности участников дорожного движения полотно обсыпают песко-соляной смесью. В этом году её объем составляет 2,5 тысячи кубических метров.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— В этом году город разделён на 8 маршрутов. По каждому маршруту разнесены подрядные организации. В праздничные дни выходило порядка 50 единиц техники. Убирали магистральные улицы и второстепенные. Сейчас у нас по улицам города, скверам и паркам идёт ручная уборка. Задействовали более ста человек. Убедительная просьба всех водителей — не оставлять машины вдоль дорог, так как это мешает технике в уборке.

По словам синоптиков, на 20 декабря осадков на территории области выпало меньше нормы. 22 и 23 декабря в регионе ожидается северо-западный циклон с теплыми атмосферными фронтами. Он принесёт с собой туман, гололёд и низовую метель.

Алишер Ашимов