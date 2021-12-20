Обстрелянный автомобиль без госномеров нашли на трассе СКО

Обстрелянный автомобиль без госномеров нашли на трассе около села Чистого района М.Жумабаева. На разбитом «Hyundai Accent» полицейские обнаружили два дробовых повреждения в двери с водительской стороны. Пострадавших нет. Оказалось, что иномарка 2011 года выпуска находится на балансе областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Авто закреплено за 25-летним жителем Петропавловска. В нерабочее время и без ведома руководства он самовольно выехал на служебной машине в гости к родственникам. Когда возвращался домой вечером 17 декабря, автомобиль сломался.

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:



— Он, сняв государственный номер, оставив его в багажнике машины, закрыл машину и оставил машину на обочине. При приёме на работу с водителем, конечно, был заключен договор о материальной ответственности и сохранности. По окончанию следственных мероприятий, конечно, машина будет восстановлена за счет водителя.



Сань Жумагазина, руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП СКО:



— Данный факт внесен в ЕРДР по части 2 статьи 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Айгерим Мукашева