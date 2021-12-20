Где купить сертифицированную пиротехнику?

Правоохранительные органы

23:13 20 Декабря 2021

Фейерверки, хлопушки, петарды, бомбочки — эти товары, наверное, самые популярные перед новогодними праздниками. Пресекать факты незаконной торговли пиротехнической продукцией — основная цель ОПМ. Ведь несертифицированный товар в большей мере может повлечь за собой несчастные случаи.

Курман Мусин, старший инспектор отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия ДП СКО

— Убедительная просьба наших жителей Северо-Казахстанской области и прибывших гостей, прибывших к нам в эти ближайшие праздничные дни, чтобы они соблюдали правила обращения с пиротехническими изделиями, а также чтобы приобретали только сертифицированные пиротехнические средства, были осторожны и не допускали к пиротехническим средствам несовершеннолетних детей.

За пять дней операции полицейские выявили 9 административных правонарушений. Изъяли около 200 пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия. Стражи порядка отмечают, в областном центре функционирует две точки, в которых продается сертифицированная продукция — это павильоны возле торговых домов по улице Карима Сутюшева и по улице Жумабаева. Все остальные возможные места продажи изделий без сертификатов внезапно проинспектируют рейдовые группы. Их в регионе создали больше 80-ти.

Жанель Бисенбаева

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