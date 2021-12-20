Департамент госимущества и приватизации СКО провёл торжественную встречу

100 лет министерству финансов и 30 лет независимости страны. По этому поводу торжественную встречу провели представители департамента госимущества и приватизации СКО. 20 декабря 31 год назад в Казахской ССР был образован государственный Комитет по управлению госимуществом. Благодаря их работе приватизировали более 4700 предприятий, 4 тысячи пакетов акций АО, продано 22 тысячи малых и 1600 сельхозпредприятий.

За 30 лет работы в департаменте реализовали через аукционы и конкурсы свыше 2 тысяч объектов и пополнили республиканскую казну на 1 млрд 780 млн тенге. А благодаря проекту «Единый балансодержатель» за 5 лет госорганы региона сэкономили 140 млн тенге, которые направили на ремонт административных зданий. В честь юбилейных дат в департаменте наградили ветеранов, отличившихся работников и тех, кто помогает в работе ведомства. В том числе и коллектив МТРК. Также в числе награжденных Виктор Бланк, который стоял у истоков создания ведомства и проработал там почти 20 лет.

Виктор Бланк, ветеран труда:



— Мы когда начинали работу, практической нормативной литературы было очень мало. Приходилось даже самим выдумывать, как посчитать. Как посчитать собственность того же арендного коллектива, какая доля собственности государства, а какая — коллектива. Бывало и по ночам приходилось работать. Свет отключали другой раз, приходилось при свечах работать. Но, справились.

Алишер Ашимов