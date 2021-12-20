657 жителей СКО с начала года пострадали от интернет-мошенников

Криминал

23:13 20 Декабря 2021

За 11 месяцев текущего года от действий интернет-мошенников пострадали 657 жителей области. Большая часть преступлений, это 41%, связана с просьбой аферистов совершить предоплату при продаже товаров через интернет.

Опасность подстерегает не только покупателей. 61 североказахстанец при продаже товара согласился на предложение мошенников воспользоваться «службой доставки». Злоумышленники отправляли жертвам ссылку, перейдя по которой, нужно было ввести персональные данные. С ними мошенники снимали деньги или же оформляли на людей кредит. Полицейские настоятельно рекомендуют соблюдать главные правила интернет-безопасности: никому не доверять свои конфиденциальные данные, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать посторонних приложений, не соглашаться на предоплату. Если есть сомнения в сохранности счетов, следует лично обратиться в филиал банка.

Анастасия Кузнецова

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