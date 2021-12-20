380 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане

Здравоохранение

23:13 20 Декабря 2021

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 380 казахстанцев. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в Карагандинской области — 80 случаев.

Небольшой прирост наблюдается и в столице. Количество инфицированных там составило 66 человек. На 2 инфицированных меньше в СК. Наш регион по-прежнему находится в «жёлтой» зоне. Что касается вакцинации, в стране полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 363 тысячи казахстанцев. В СКО оба компонента антигена получили 250,5 тысяч человек.

Алишер Ашимов

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