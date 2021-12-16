Специальный репортаж

Через сутки Нурсултан Назарбаев станет первым Президентом новой страны. На карте мира появится Республика Казахстан. Это событие не стало неожиданностью ни для других государств, ни для самих теперь уже казахстанцев.

Вмиг разорванные экономические связи, кризис, чего не коснись — дефицит. Грела мысль о том, что получили взамен. Независимость! За нее ещё наши предки боролись во все времена. И когда из состава СССР выходили, знали, будет трудно. Прогнозировали и предполагали, вроде даже готовились. Но разве можно быть готовым к пустым прилавкам, безработице и безденежью.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Вся наша система работала во взаимосвязи с другими братскими республиками. Когда каждый из них объявил свою независимость, экономические связи прервались. Составляющая производства этой продукции объекта разрывается. Эти предприятия останавливались. Некоторые даже останавливались.



Люди не получали зарплат и пенсий. Ескендир Елеусизов в это тяжёлое для страны время был акимом Пресновского района, ныне Жамбылского. Его рабочее утро начиналось со встречи с руководителем отдела соцзащиты. По списку отслеживали тех, кто уже полгода пенсию не видел. В порядке очереди выдавали, на всех денег не хватало. Как и хлеба. В Пресновке выпекали не больше 700 буханок в день на 9 тысяч жителей. Сельчане уже в пять утра в очереди. Случалось, доходило до драк, вспоминает Ескендир Елеусизов. Те, кто остался без булки хрустящего, шли к зданию акимата. Возмущались и требовали. И имели полное право, говорит экс-аким района.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Наш первый Президент говорил о том, что эти трудности временные. Он всегда настаивал, что экономику надо перевести на рыночную. Социализм мы прожили, в нём нет будущего.

Это все понимают сейчас. А в 90-ые, когда элементарно не было электричества, в успех новой экономики верилось слабо. Мало кто знает, но Петропавловская ТЭЦ-2 тогда едва выживала. Потребители и предприниматели не могли заплатить по счетам. Из-за этого «котельная» СК была не в состоянии закупить уголь. В общем, круг долгов замкнулся.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— В день наш ТЭЦ-2 два эшелона угля сжигает. В каждом эшелоне 60 вагонов. 120 вагонов в день сжигает угля. Не на что было покупать уголь. ТЭЦ-2 была на грани остановки. Оказывается, образно говоря «печи» если останавливаются, то его заново разжечь уже невозможно. Перед такой катастрофой стояли.

Вся область была на грани того, чтобы остаться без электричества, которое и так по часам давали. Разорвать круг возможным было только за счёт должников. Принимали уже любую оплату. Товарами, продуктами — не важно. В итоге справились. А после уже и предприятия из кризиса выбираться начали, стали платёжеспособными.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Экономика государства начиная с 1997, 2000-ых годов стала работать на благо людей. Люди стали зарплату получать, стабильно пенсию получать. Самое главное — производство. СКО аграрная область. Надо было наладить работу на земле.

А ещё запустить заводы, которые встали. Производство наладили. Пришли инвестиции, появились рабочие места. Таким было первое десятилетие молодой республики в глазах тех, кто прожил его вместе с Казахстаном — независимым Казахстаном.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:



— Наши предки об этом думали, воевали, сколько было жертв. Ханы, бии, герои, батыры. И вот объявили независимой РК. Это была гордость. Это была радость.

А ещё огромная ответственность. Решения, принятые в первые годы независимости, повлияли на дальнейшую судьбу страны и каждого казахстанца. Цена промахов высока. С момента развала СССР практически все экономические связи были разорваны. Поставок нет, легкая и тяжёлая промышленность встали. Ставку на севере Казахстана сделали на сельское хозяйство. Эта отрасль должна была стать тем, спасательным кругом, за который ухватится экономика региона, а в дальнейшем и другие сферы. В сельском хозяйстве начали менять привычный уклад.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:



— Поступило жёсткое задание. Совхозов и колхозов, чтобы не было. На их месте надо организовать КХ, ФХ, ТОО, то есть частные хозяйства. Для этого надо было наше самое главное богатство — земли распределить. Этим вопросом мы занимались.

Началась кропотливая работа по расчету и выдаче паёв в каждом районе. При этом сделали запас для инвесторов. Верили, что найдутся бизнесмены, которые увидят потенциал североказахстанских полей. И такие были, хоть поначалу и совсем немного. Параллельно с этим рыночную экономику осваивали и местные аграрии. Легче было бережливым хозяевам, у которых и запасы ГСМ сохранили, и семена. Остальным помогали. Не без трудностей, конечно, поля засеяли. После сбор урожая показал, кто и как поработал. А ещё открыл некоторых аграриев не с самой лучшей стороны.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:



— Они не оправдали наши надежды, но самое главное надежды тех сельчан, которые сказали: «Наш директор хороший! Мы все паи отдаём ему». Есть ряд хозяйств, которым вот так доверили, а в последующем они продали весь скот: и свиней, и лошадей. А потом сами уехали в Россию.

Время было сложное, воспоминает Кудайберген Калиев. Труднее только период присоединения Кокшетауской области к нашей. Это произошло на пороге посевной. К нашим 4 млн га прибавились ещё 5,5 соседских. Заново рассчитывали ГСМ и семена, знакомились, помогали друг другу. Вместе удержали планку и засеяли не хуже показателей прошлых лет. К тому моменту, сознание сельчан и аграриев уже изменилось. Сельхозруководителю доверили землю, значит, он отвечает за урожай и качество жизни своих работников. К этому убеждению, хоть и со скрипом, но пришли.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:



— Государство, конечно, поможет. Но в то время тоже особо ничего не было. Надо было самим трудиться, не лениться. На СК земле всё можно вырастить. Нам это всё-таки удалось. В первое время недопонимание, зачем мне это нужно? Приходилось ездить по каждому району, убеждать, объяснять, что нет возврата назад, только вперед. Рыночная экономика — никуда не денешься.

После это поняли и остальные. За годы независимости сельское хозяйство региона прошло огромный путь со множеством трудностей, но ещё больше было достижений. Развитие агротехнологий, улучшение качества семян, новая высокопроизводительная техника. По итогу именно отрасль сельского хозяйства вытащила СК из кризиса и поставила на ноги экономику. Впереди теперь путь аграрно-индустриальный.

Мерген — небольшое село в районе Шал акына. Во времена Советского Союза здесь проживало около 900 человек. После распада СССР осталось в два раза меньше. Крупных производств в Мергене никогда не было, из-за безработицы люди стали уезжать. По деревне «расползлись» полуразрушенные дома и заросли сорняка, что было привычным сельским пейзажем 90-ых годов. Возрождение села началось, когда за него взялась семья Окуневых.



Сергей Окунев, директор ТОО «Гермес Агро», район Шал акына:



— В 1999 году мой папа организовал КХ «Окунев». В 2004 году организовали ТОО «Гермес Агро», где с самого начала я был руководителем. Начинали с небольшого земельного участка 126 га земли, два трактора, машина грузовая, комбайн.



Получили хороший урожай, люди доверили Окуневым свои паи. Постепенно посевная площадь хозяйства достигла 8 тысяч га. Вместе с этим ТОО успешно развивает мясное животноводство. Два года назад получили статус племенного хозяйства. Сейчас на ферме 800 голов КРС аулиекольской породы. Благодаря предприятию работу нашли 110 жителей Мергена. Лучшие сотрудники здесь получают дома. Их ТОО строит за свой счёт, работники оплачивают только коммунальные услуги. За последние 4 года ТОО возвело 10 домов для своих работников. Сейчас строят ещё 9, которые сдадут в следующем году.

Наталья Кириченко, жительница с.Мерген, район Шал акына:



— Мой супруг работает в КХ строителем. Можно сказать, он этот дом и строил сам. Дом построил, к дому гараж. В доме у нас тепло, котел стоит длительного горения. Также мы в КХ берем уголь, дрова. На месте этих домов были руины от прежних домов, заросли были.

Наталья Кириченко в этом селе выросла. Говорит, преображение Мергена заметно всем. Главное, люди перестали уезжать из села. Наоборот, за последние 10 лет население выросло почти на сто человек. Наталья работает в школе педагогом-психологом. Отмечает, детей стало больше. Если раньше в 1 класс приходили по 3-4 ребенка, сейчас — 7. Для школы ТОО «Гермес Агро» построило вот этот спорткомплекс. Вложили 40 млн тенге.

Валентина Лопух, директор Мергенской основной школы, район Шал акына:



— У нас была просто комната для физкультуры. А теперь детки имеют возможность заниматься полноценно всеми видами спорта. До этого у нас развивалось больше легкая атлетика и лыжный спорт. Но, таких условий у нас, конечно, не было. Мы уже проводили здесь секцию бокса, они побегали, попрыгали, очень радостные.

А спортинвентарь предоставило местное ТОО «Шубарат». Также «Гермес Агро» обеспечивает младшеклассников бесплатным горячим питанием. Как и своих работников. Для этого открыли столовую и пекарню. Последняя должна была снабжать хлебом всё село. С каждым годом ассортимент и объёмы росли. Сейчас булки хрустящего и сладкую выпечку из Мергена поставляют в большинство сёл Тимирязевского и района Шал акына.

Елена Беккер, администратор пекарни КХ «Окунев», район Шал акына:



— Белого хлеба мы выпускаем 3 тысяч в день, а сдобная продукция — 1,5 тысячи. Ржаные хлеба только видов 6-7 у нас. Булочки разнообразные видов 25-30. Также пироги рыбные, мясные, сладкие пироги, рулеты, батоны.



Также семья Окуневых за свой счёт провела освещение по всей деревне. Траты за электроэнергию оплачивает ТОО. Возможность помогать селу и жителям появилась во многом благодаря господдержке, говорит Сергей Окунев.

Сергей Окунев, директор ТОО «Гермес Агро», район Шал акына:



— Стараемся участвовать во многих программах и по льготному кредитованию, и по инвестсубсидиям в основные средства на технику, оборудование, по животноводству.

Поддержка сейчас очень хорошая. По средствам защиты, гербициды, удобрения до 50% субсидируется. То, что мы получаем в виде субсидий, мы стараемся вернуть назад в государство в виде вложений в тот населенный пункт, где мы живем.

Путь, по которому идёт село Мерген, во многом похож на становление Республики Казахстан. От разрухи к процветанию, от убыли населения и миграции к естественному приросту, от упадка экономики к росту и благосостоянию. За 30 лет жизнь и мергенцев, и всех казахстанцев заметно изменилась. Такую же аналогию своего пути приводит и предпринимательница Галина Воробьёва. Она начала свой бизнес 30 лет назад.

Галина Воробьёва, предприниматель, Тимирязевкий район:



— Я поехала на Украину и привезла в чемодане жвачки. Там купили по 1 тенге, продали по 3 тенге. Стали подниматься. Где-то полгода мы туда ездили два раза в месяц, с вещмешками надрывались. У нас крали эти чемоданы. Мы таскали на себе.



1991 год у людей было и желание купить, и деньги. Не было возможности. Галина Воробьёва торговала на рынке тем, что привозила из заграницы. Так накопила на свой магазин. Небольшой продуктовый со скромным ассортиментом. За 30 лет он превратился в крупный магазин с полными прилавками и постоянными клиентами. После Галина Воробьёва открыла строительный магазин. В успех такого объекта в малонаселенном Тимирязево 11 лет назад мало верил.

Ляззат Елагина, продавец-консультант, Тимирязевский район:



— В этом магазине были только елочки новогодние. Это был декабрь. Была мягкая мебель, несколько диванов. И с каждым годом этот магазин набирал темпы. Стали завозить хозтовары. Сейчас этот магазин за 11 лет не узнать. Ассортимент очень большой. Моя независимость растет вместе с независимостью Казахстана.

Затем бизнесвумен открыла строительную базу. Сидеть без дела не привыкла. Стала заполнять свободные ниши, которых в Тимирязево было много. Открыла кафе, пекарню и гостиницу. Говорит, знала наперед, что село будет развиваться, а население расти.

Галина Воробьёва, предприниматель, Тимирязевский район:



— Дороги у нас делают. Хоккейный корт построили, ФОК достраивают, в клубе и школе ремонт делают, водонапорные башни ставят. То, что сейчас делается, последние 30 лет не делалось.



Вначале всегда тяжело, говорит Галина. Будь то бизнес или становление страны. В 90-ые приходилось выживать, вспоминает бизнесвумен. Тогда никто и подумать не мог о мерах господдержки, которые существуют сейчас. Льготные беззалоговые кредиты, гранты для начинающих предпринимателей и бесплатное обучение основам бизнеса. Огромное помощью стало освобождение от налогов и проверок на три года, отмечает Галина и добавляет, вкладывать в предпринимателей — значит в будущем получить налоговые поступления, развитие села и постоянные рабочие места.

Работают круглосуточно, без выходных и перерывов. Ведь стоят у истоков новых жизней. Акушеры областного перинатального центра в день принимают роды минимум у 12 североказахстанок, максимум — у 20.

Буквально полчаса назад на свет появилась девочка по имени Марьяна. Пока новоиспеченная мама радуется своему первенцу, соседка по палате Татьяна Королькова с минуты на минуту встретится с восьмым ребенком.

Татьяна Королькова, жительница г. Мамлютки :



— Восьмые роды — это, конечно, хорошо. Не каждый решиться на это. Роды у меня проходят нормально, и ребенка ждем так же, как и первого ждали.

За 30 лет на свет здесь появились около 118 тысяч североказахстанцев. Несмотря на то, что перинатальный центр открылся еще в1990-ом году, приняли здесь первые роды уже в независимом Казахстане. Елена Калюжная — одна из тех, кто помнит о тех трудных постсоветских временах. То, что для нас кажется привычным, тогда было недостижимым.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:



— «Становление перинатального центра проходило, конечно, очень тяжело, потому что были годы, когда отключалось электричество, когда не хватало врачебных кадров, нехватка медикаментов. Приходили — уезжали люди. Но, мы прошли его с достоинством. Особенно те, кто стоял у истоков, потому что нам было дорого и учреждение, и своя любимая работа.

Сейчас таких проблем нет. В кабинетах современное оборудование, есть лаборатории, определяющие патологии плода на ранних сроках.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:



— За эти годы нами закуплено колоссальное количество современного оборудования. В перинатальном центре открыт второй этап выхаживания новорожденных детей. То есть мы концентрируем внимание на всех недоношенных детей в регионе. Если даже факт таких родов случился в районах, то мы транспортируем этого новорожденного сюда. За эти годы мы 300 детей маловесных от 500 граммов вынашивали. Дали им шанс эти детям выжить. Эти жети сейчас являются полноценными гражданами нашей страны.

Да и острый вопрос дефицитом медицинских кадров не стоит. Только в этом году в центр прибыли 5 специалистов резидентуры. Одна из них — Динара Сапарбаева.

Динара Сапарбаева, акушер-гинеколог родильного отделения областного перинатального центра:



— В этом году я окончила резидентуру в «Медицинском университете Астана». Сразу же подала заявку на работу именно сюда. С сентября работаю акушером. За это время на моих глазах родились более ста младенцев. Первый был мальчик.

К слову, и первенец перинатального центра тоже был мальчик весом в три килограмма. По словам врачей, он сейчас живет в столице.

Нехватка учебников, парт и спортинвентаря. Режим жесткой экономии света и тепла. С такими трудностями столкнулись школьники и педагоги на заре независимости Казахстана.

Адия Ахметова, первый директор СШ №6 имени Кожабергена Жырау:



— У нас и ремонт не завершился, и крыша была открыта, мы, несмотря на это, учебный год начали.

Так 1 сентября 1996 года прошло открытие 6-ой школы. Шёл 5-ый год независимого Казахстана. Было непросто, вспоминают ветераны педагогического труда. Дети зимой за партами в валенках и даже шапках. Уроки начинались не 8:00, а когда солнце встанет.

Адия Ахметова, первый директор СШ №6 имени Кожабергена Жырау:



-Когда мы открывали школу, не было инвентаря, не было мебели. Приходилось собирать, помогали спонсоры, другие организации, которые закрывались. В то время нам, конечно, не приходилось выбирать. Что нам выделяли, тому и были рады. И зарплаты учителям не вовремя выдавали. Были такие моменты, когда учителя уходили в отпуск без зарплаты. Это тоже надо признать.



Признают педагоги и то, что казахский язык в то время на севере страны не был популярен. В русскоязычных школах открывали казахские классы. Но этого было, конечно, недостаточно. Школа №6 стала в числе первых казахских учебных заведений, открытой в независимой республике.

Адия Ахметова, первый директор СШ №6 имени Кожабергена Жырау:



— В очень трудные годы мы открывали эту школу. До этого прошла большая подготовительная работа. Агитационная работа с родителями, которые не всегда верили в будущее казахского языка. Безусловно, это понятно, у нас не было тогда отделений и факультетов, которые обучали бы на казахском языке специалистов.

Не хватало методичек, учебников, мебели, спортивного инвентаря. На примере 6-ой школы можно понять, что происходило в системе образования на заре независимости. Если сравнить с нынешним днём, очевидно, что СК, как и вся страна, сделал огромный шаг вперед. С каждым годом условия обучения становились лучше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 61% наших школ были построены в далёких 50-80 годах. Поэтому за последние два года мы направили колоссальные средства на решение этой проблемы. Наши школы износились существенно. Капитально отремонтировано 249 объектов на сумму 10 млрд тенге. Это половина школ нашей области.

Ремонтируют учебные заведения даже в отдалённых сёлах, чего не было никогда. Параллельно с этим возводят новые школы. Построили три. На подходе ещё одна в Петропавловске и две в Тайыншинском районе. Открывают всё больше центров и кабинетов поддержки инклюзии. Получать знания в комфортных условиях может каждый ребенок. А сколько за годы независимости было реформ. Самая нашумевшая — обновлёнка. Многие встретили её критикой, ошибочно считая, что таким образом меняют содержание учебных программ. Но согласитесь, « Войну и мир » не переписать, как и не изменить формулы в химии и законы физики. Суть в подходе к обучению. В этом смысл обновлёнки.

Сейчас куда важнее развить у ребёнка критическое мышление, умение работать в группе и быть лидером, а ещё аргументировать свою точку зрения и в принципе её иметь.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:



-Пандемия показала, что учитель должен сфокусироваться не столько на передаче информации, сколько на реализации главной миссии: поддерживать детей, сочувствовать, мотивировать, объяснять и помогать, быть наставником. Дети стали другими, стали лучше, свободнее. Наш долг — поддерживать и развивать их лучшие качества.

За 30 лет отношение к учителям, воспитателям и преподавателям сильно изменилось. Большую роль сыграл закон «О статусе педагога». Впервые открыто заговорили об огромных отчётах и внеурочной работе учителей. Концерты, субботники, даже перепись населения. Педагоги в первых рядах, правда, не по своей воле. Сейчас же в сознании казахстанцев уже закрепилось: педагог не массовка, а основа всей системы. От него зависит уровень образованности следующего поколения.

Артист оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской областной филармонии Рашит Султанов хорошо помнит период, когда начинали работать на заре Независимости. Он как и многие представители творческих профессий запомнили его, как время тотальной тоски и постоянной неизвестности.

Рашит Султанов, артист оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской областной филармонии:



— Люди, которые работали в филармонии, либо нашли другую сферу деятельности, потому что надо было как-то жить, кормить свои семьи. Многие уехали в другие города, в частности много ребят талантливых уехали в Россию. А те, кто остались, перебивались случайными заработками, работали где-то в самодеятельности, вели какие-то кружки.

В начале двухтысячных Рашит Султанов возглавил простаивающую областную филармонию. Оживить «храм культуры» ему помогли амбициозные выпускники Алматинской консерватории.

Рашит Султанов, артист оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской областной филармонии:



— Ко мне пришли два замечательных музыканта — это Геннадий Брюханов и Марат Жакупов. Они предложили создать на базе филармонии два коллектива. Ансамбль казахских народных инструментов и оркестр джазовой музыки. Как открытие филармонии мы подготовили концерт, в котором участвовали приглашенные коллективы, плюс приглашенные танцевальные коллективы . Скажу, что концерт удался. После стольких лет молчания это был, как выстрел.

Дальше «выстреливать» стало проще. Сегодня творческие коллективы Северо-Казахстанской областной филармонии знают и любят, причем не только в нашей стране, но и за её пределами. То же самое можно с уверенностью сказать о казахском музыкально-драматическом театре имени С. Муканова. Прежде чем начать покорять зарубежные сцены на различных фестивалях, казахскому театру нужно было обрести свою. Мало кто знает, но первые репетиции его труппы и премьеры проходили в русском храме Мельпомены.

Биржан Жалгасбаев, директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:



— В 2000 году 15 июня состоялось торжественное открытие казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Его потомки приехали на него, также присутствовал Елбасы. Время было непростое, помощи государства по понятным причинам не хватало. С ремонтом казахского театра помогли меценаты. Они понимали, что Петропавловку нужен такой объект.

Как и в случае с областной филармонией, возрождать казахский театр помогала активная молодежь. За год до его открытия в областной центр приехали Биржан Жалгасбаев, а также другие инициативные студенты академии искусств южной столицы.

Биржан Жалгасбаев, директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:



— Мы представили на суд зрителя дипломную работу, поставленную по известной пьесе «Карагоз» Мухтара Ауэзова. Волновались, потому что понимали, что на нас лежала большая ответственность перед теми, кто пришел на спектакль. Я не преувеличу, если скажу, что именно тогда мы получили благословение. Мы выбрали правильное дело. Поняли это по реакции зала.

С приходом стабильности труппа казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова стала чаще экспериментировать, затрагивать самые разные темы, приглашать новых артистов. Еще больше сюрпризов и неожиданных постановок они представят на суд зрителей, когда переедут в новое современное здание.

Этот момент тимирязевцы ждали с нетерпением. Поэтому томить с торжественной церемонией открытия хоккейного корта здесь не стали. После перерезания традиционной ленты сельчане начали осматривать новый современный комплекс. Накрыли в нём и праздничный стол.

Несмотря на морозный день, тимирязевцы с лакомствами и горячим чаем в руках дарили друг другу настроение. Конечно, ведь это событие можно назвать долгожданным и радостным как для профессиональных спортсменов, так и для юных любителей. С нетерпением ждёт, когда же можно будет опробовать лёд и Алтынбек Алан. 12-летний парень играет в хоккей около двух лет. Кстати, увлекаться этим видом спорта он начал, как только узнал, что в райцентре в скором времени появится ледовый дворец.

Алтынбек Алан, житель с. Тимирязево:



— Мне нравится хоккей, потому что у нас он в районе не очень развит. И я хочу его продвигать. Мы очень рады, что построили такой ФОК. Здесь будем каждый день заниматься, кататься. Продвинем наше село, район.

Тренироваться любителям хоккея до открытия ледового корта приходилось на улице. Неудобства вызывала скорее не морозная погода, характерная северу, а организация площадки. Местным хоккеистам перед игрой приходилось несколько часов ходить с лопатой в руках, чтобы очистить лёд. Ещё труднее делать это было после буранов. В новых условиях играть теперь будет намного приятнее, говорят игроки местной хоккейной сборной.

Сергей Белов, игрок хоккейной Тимирязевской сборной:



— Постоянные бураны, ветер. А здесь закрыто всё. Только выходи и тренируйся. Сейчас с детьми будем заниматься. Детей подтянем. Посмотрим, через несколько лет может будет уже результат у нас.

Айдар Калижанов, игрок хоккейной Тимирязевской сборной:



— У нас такого корта раньше не было. До этого играли на уличном катке. На протяжении трёх лет играем в составе сборной Тимирязевского района. Рады, что здесь развивают спорт. Вот к завершению близится строительство ФОК-а на территории центрального стадиона. И туда в скором времени будем ходить.

Открытие ледовой арены стало подарком к юбилейной дате Независимости нашей страны. Построили спортивное сооружение чуть больше чем за год. Вложили 91 млн тенге. Аким района Нурлан Кенесов заверяет, что хоккейный корт станет «родным домом» не только для профессиональных спортсменов, но и настоящей кузницей для будущих чемпионов.

Нурлан Кенесов, аким Тимирязевского района:



— Считаю, что сегодняшнее событие — это значимое событие для популяризации спорта и здорового образа жизни, особенно, учитывая возросший интерес к зимним видам спорта среди детей и молодежи. А зимние виды спорта у нас на высоком уровне. Сами знаете, на прошедшей спартакиаде наши спортсмены заняли по двум видам первое место. А в общекомандном зачёте заняли почётное второе место.

Если в зимнее время года корт предназначен для хоккея, то летом здесь можно будет поиграть и в футбол. Радует сельчан и расположение спортивного сооружения. Находится он в центре села.

— Мы видели, как строился корт. Поэтому мы и дети очень рады. Поэтому мой сын на каникулах будет приезжать сюда. Мы всей семьей будем проводить здесь время.



— Будет кататься ребёнок. Больше счастья у ребёнка. Ей очень нравится, и она хочет кататься. Нам нравится.



— Я люблю кататься на коньках. Когда была в нулевом классе, я каталась. Я люблю всегда кататься на коньках.



— Великолепный корт. Зимой хоккей, летом футбол. Очень надеюсь, что дети теперь будут развиваться в спорте еще лучше. Мои дети и внуки будут ходить сюда обязательно. Мы и раньше занимались, сейчас будем заниматься еще лучше.

Без подарков не обошлось. Местной хоккейной команде подарили новые пары коньков.

После традиционной церемонии хоккеисты открыли вторую часть праздника — дебютную игру против сборной сельских округов Тимирязевского района.