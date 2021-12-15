В режиме нон-стоп: работа врачей центра скорой медицинской помощи в период сезонного обострения инфекций

От пятисот обращений за сутки. За этой цифрой — просьбы о помощи заражённых COVID-19 или тех, кто чувствует симптомы инфекции. Определить тяжесть состояния больного, проконсультировать или отправить бригаду на дом. Начальное звено скорой медицинской помощи — диспетчерский отдел. Оксана Долгушина работает здесь 3 года. Отмечает, что в последнее время в пик сезонных инфекций количество звонков на «103» резко возросло.

Оксана Долгушина, фельдшер — диспетчер областного центра скорой медицинской помощи:

— Я работаю фельдшером 13 лет, диспетчером 3 года. В последнее время, да, конечно, количество вызовов увеличилось, потому что много очень вирусных. Вызовов очень много, бывает до 600 за сутки. Вызывают и маленьким и взрослым. Бригады выезжают по 15-20 вызовов за сутки.



Всё больше на вызовы выезжают к детям. По общереспубликанским данным заболеваемость после выявления нового штамма дельта среди детского населения возросла более чем в 5 раз. И, к сожалению, дети сейчас стали переносить коронавирусную инфекцию тяжелее, говорит старший врач областного центра скорой медицинской помощи Арман Баширов.

Арман Баширов, старший врач областного центра скорой медицинской помощи



— Если раньше, когда у нас был уханьский штамм, дети, как правило, переносили очень легко, большинство из них бессимптомно. То есть , просто повышением температуры, лихорадкой, которая после применения жаропонижающих средств проходила. То теперь мы можем говорить о системном поражении, то есть у детей, как и у взрослых диагностируют пневмонию и, к сожалению, были случаи, когда дети погибали.



На данный момент, по словам врачей, более эффективного средства для защиты от опасного вируса кроме вакцинации не существует. Специально для детей от 12 лет, беременных и кормящих женщин разработана вакцина «Комирнати». Поставить её женщина может на 16-17 неделе беременности в зависимости от индивидуальных показателей здоровья и через 42 дня после родов.

Арман Баширов, старший врач областного центра скорой медицинской помощи



— Негативное влияние коронавирусной инфекции на момент, когда ребенок формируется в утробе матери. Когда мать будучи беременной заболевает коронавирусом, это, к сожалению, отражается и на новорожденном. На сегодня вакцина «Комирнати» одобрена ВОЗ для использования данной группы населения.



Специфическая реакция организма на вакцину — явление нормальное. Это связано с активацией иммунной системы и выработкой антител, объясняет врач. Поэтому вакцины бояться не стоит. Нужно лишь соблюдать правильные меры по восстановлению организма.

Арман Баширов, старший врач областного центра скорой медицинской помощи:



— Как правило, в течение суток после введения препарата может самое распространенное — это подъем температуры, ломота, озноб может быть. Необходимо измерить температуру тела, при повышении выше 38 можно с целью жаропонижающего принять ибупрофен. Для детей можно использовать ибуфен, навиган.



Также свести нежелательную реакцию организма к минимуму поможет обильное теплое питье, полноценный отдых и хорошее питание.

Анастасия Кузнецова