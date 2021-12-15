Розыгрыш смартфонов и бытовой техники проводит ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат»

— Я покупаю практически всегда этот хлеб, потому что мне он нравится. Хорошая выпечка, всегда свежий. Много точек по городу. В основном беру белый, купеческий и диабетический.



— Местный хлеб хлебокомбината. Другие не пробовал.



— Ну как какой? Петропавловский наш. Хлебокомбината. Потому что мне нравится, вкусный хлеб.



Наш край не зря называют «хлебным». Почти 90 лет североказахстанцев свежей выпечкой обеспечивает Петропавловский хлебобулочный комбинат. В благодарность за доверие граждан на предприятии регулярно устраивают различные акции и конкурсы. И в честь юбилея Независимости нашей страны комбинат вновь решил порадовать жителей.

Ерлан Кайшибеков, директор ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат»:



— Акция продлится с 1 декабря до 30 марта. Еженедельно у нас будет разыгрываться по смартфону, и ежемесячно мы разыграем другие призы. Для поднятия духа населения, празднования данного праздника. Наше предприятие решило не оставаться в стороне.

Условия акции просты. Нужно купить любой упакованный хлеб с наклейкой. Стереть на ней защитный слой. Ввести на сайте промокод и свои данные. После остается только ждать розыгрыша. Проводится он каждую среду в 11 часов дня. В прямом эфире в инстаграм-аккаунте комбината случайным образом выбирается победитель. Обязательное условие — поднять трубку. Только в этом случае выигрыш засчитают. Упаковку нужно сохранить, чтобы показать при получении приза. К слову, выбор на хлебные изделия пал не случайно.

Ерлан Кайшибеков, директор ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат»:



— Потому что хлеб — это продукт ежедневного потребления. Каждый день можно регистрировать промокод и получить приятный бонус. В этом году мы уже отправляли людей в путешествие в Алматы. Сейчас холода, а летом мы повторим эту акцию. Отзывы были хорошие, поэтому было решено продлить акцию.

Жители активно принимают участие в акции. На прошлой неделе один из смартфонов уже нашел своего получателя. Необходимую информацию можно узнать на сайте хлебокомбината и в Instagram-аккаунте.

Диана Салихова