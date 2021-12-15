Презентация книги, посвящённая 30-летию Независимости РК, прошла в Петропавловске

Первое слово предоставили заместителю акима области Гани Ныгыметову. Он поздравил коллектив газеты “Soltüstık Qazaqstan” с выходом книги, а также с предстоящим государственным праздником.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Книга «Летопись созидания“ — это подарок газеты ”Soltüstık Qazaqstan» к 30-летию суверенитета страны. За эти годы в регионе было реализовано немало проектов. Все это было записано сотрудниками газеты в книге. Выражаю благодарность коллективу, который проделал тяжелую работу. Пусть энергия и вдохновение никогда не покидают вас.

После презентации книги «Летопись созидания» за вклад в развитие региона почетные грамоты акима области вручили директору ТОО «Кызылжар-Акпарат» Жарасбаю Сулейменову и заместителю главного редактора газеты “Soltüstık Qazaqstan”Сагындыку Маугазину.

Книга хранит в себе память исторических событий страны и региона, выдающихся личностей. На её страницах рассказываеся, каких успехов удалось добиться за 30 лет Независимости. С изданием уже успела ознакомиться постоянная читательница газеты “Soltüstık Qazaqstan” Кымбат Исманова.

Кымбат Исманова, ветеран педагогического труда:



— Эту книгу должен прочитать каждый. Будет очень полезно. Мы обычно обобщаем, каким образом пришла независимость. А в этой книге четко прописано, какие события происходили в разные годы. Причем освещены события во всех сферах. Это очень дорого для нас.

Эта книга, говорят авторы, не только для взрослого поколения, но и для юных умов. Знать, как развивалась наша страна, с чего все начиналось — долг каждого гражданина, считает Жарасбай Сулейменов.

Жарасбай Сулейменов, директор ТОО «Қызылжар-Ақпарат»:



— Наша страна растет и совершенствуется. Это большая радость для нас. Глава государства в своих докладах постоянно подчеркивает важность разъяснения народу ценности независимости. С этой целью мы взяли на себя ряд проектов. В написании материала активно участвовал наш творческий коллектив, искали информацию, поднимали архивы. И вот результат. Это стоило наших трудов.

После многочисленных пожеланий и отзывов здесь наградили победителей и призёров конкурса молодых поэтов «Независимость дороже всего».

Диана Салихова