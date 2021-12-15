Представителей ветеринарной промышленности наградили в честь 30-летия Независимости РК

В честь предстоящего праздника — 30-летия Независимости нашей страны наградами отметили и представителей ветеринарной промышленности.За время Независимости РК ветеринАрия прошла большой путь развития. С каждым днем эта отрасль открывает для себя новые возможности: закупается новое оборудование, повышается качество образования. За добросовестный труд ветеринарам вручили благодарственные письма и почетные грамоты от акима области. Отметили и Антона Батырева. Он — ровесник Независимости нашей республики.

Антон Батырев, ветеринарный врач, Жамбылский район:



— За годы работы я понял, что государство заботится о нас, о молодых специалистах. Есть такая программа «С дипломом в село». Я получал безвозмездные подъемные после того, как окончил колледж, кредит беспроцентный на приобретение жилья. Это очень хорошая забота о молодых специалистах, которые оканчивают учебные заведения и приходят только в жизнь, работать. В душе это гордость, что я родился в год, когда образовалось наша республика, наша Родина. И я также росту, как наш Казахстан.



Айгерим Мукашева