Конференция деловых женщин

В Петропавловске по инициативе Совета деловых женщин при Палате предпринимателей области прошла 2 конференция «Өрлеу заманы». На встрече обсудили роль прекрасной половины человечества в бизнесе. В этот день наградили женщин-профессионалов своего дела.

В конференции приняли участие 20 активных и успешных североказахстанок. Поднять статус работающих женщин в Казахстане и объединить их — основная цель встречи. Сегодня в регионе насчитывается более 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, треть из которых возглавляет прекрасная половина человечества. Говорили здесь также о мерах поддержки женского бизнеса, о реализации государственных программ для предпринимателей: «Бастау», «Еңбек», «Жас кәсіпкер», «Дорожная карта бизнеса».

Галина Воробьева, предприниматель, член Совета деловых женщин Палаты предпринимателей СКО:



— Я являюсь членом Совета деловых женщин с первых дней его организации. Мероприятие очень значимое. Оно проводится ежегодно. Из-за пандемии, конечно, были задержки, а в целом проводится регулярно. Говорили о проделанной работе, наших достижениях и успехах.

Анастасия Кузнецова