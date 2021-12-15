ФОРУМ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

В региональном филиале Ассамблеи народа Казахстана из года в год ведут плодотворную работу на благо области. И в этот праздничный день им выражают слава благодарности за то, что сделано и что предстоит.

Мария Татаренко, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім»

— В этом году председатель ассамблеи народа Казахстана, наш президент дал поручение о создании новой организации «Ассамблея жастары». Организация уже создана на уровне республики и в регионах создаются филиалы. Это будет направлено на сплочение всей молодежи вокруг идей мира и согласия. У нас на сегодня определен председатель и дальнейшая работа будет проводиться согласно с республиканскими проектами.

За значительный вклад в укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, дружбы и взаимопонимания ряд североказахстанцев удостоены высоких наград.

Среди награждённых председатель украинского центра Аккайынского района Марина Полтавец. Центр создали более 20 лет назад, за это время участники культурного объединения активно принимают участие в значимых мероприятиях. Их песни звучат на различных сценах.

Марина Полтавец, председатель украинского центра «Мрия», Аккайынский район

— «Мрия» — это мечта, мы живем с мечтой о доброй, красивой жизни в нашем родном Казахстане, на малой родине. Коллектив у нас иногда меняется, кто-то добавляется, кто-то уезжает. Я хочу сказать, что багаж нашей работы большой и разнообразный.

30 лет назад вся страна участвовала в рождении новой суверенной и независимой республики. За этот период общими усилиями казахстанцы построили процветающее государство и продолжают служить благому делу.