Более 2 тысяч операций провели в этом году в Центре глаза «АЙНА-КӨЗ»

Видеть мир вокруг — огромное счастье для человека. В «Центр глаза АЙНА-КӨЗ» обращаются пациенты с тяжелейшими заболеваниями глаза. Есть и те, кто полностью потерял зрение, и уже не надеялся увидеть мир вокруг. Но им помогли. За 22 года в «Центре глаза АЙНА-КӨЗ» провели свыше 30 тысяч операций, приняли 400 тысяч пациентов.

Самал Смагулова, жительница г.Петропавловска:

— Аппараты замечательные, удобные. Нашли причину, почему зрение ухудшалось. Диагноз поставили быстро, за короткое время. Долго не ждала. Я очень рада, что попала в «АЙНА-КӨЗ», всем советую. Не будете разочарованы.

Ежегодно специалисты центра повышают квалификацию, а учреждение закупает современное оборудование. Это позволяет проводить сложнейшие операции и возвращать людям зрение даже при самых серьезных заболеваниях глаза. Недавно приобрели вот эту систему «VERION». Она необходима при лечении катаракты. С помощью этого аппарата можно подобрать линзу с ювелирной точностью, а после установить ее пациенту. Такого оборудования по стране единицы. В нашей области «VERION» есть только в Центре глаза АЙНА-КӨЗ».

Олеся Леонтьева, генеральный директор учреждения здравоохранения «Центр глаза АЙНА-КӨЗ»:

— В нашем центре проводятся операции по заболеванию катаракты на новейшем, последнего поколения оборудовании «Centurion». Люди довольны, с хорошим результатом. Это говорит о том, что на данный момент можно не ехать куда-то зарубеж, а провести эту операцию здесь в Петропавловске.На следующий год, это мечта, наверное, каждой женщины, мы хотим проводить блефаропластику.

Провели ремонт в операционном блоке и палатах. Обновили все 25 коек отделения. Новые комфортные кровати оснащены тревожными кнопками. Помимо дневного стационара в Центре глаза «АЙНА-КӨЗ» в следующем году откроют терапевтическое отделение, о котором очень просили пациенты.

Зульфия Халикова, терапевт-невропатолог учреждения здравоохранения «Центр глаза АЙНА-КӨЗ»:

— Будут проходить лечение пациенты с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, заболеваниями сосудов головного мозга, остеохондрозами. Глаза, терапия и неврология очень тесно связаны. Мы говорим, что глаз — это второй головной мозг. Если что-то происходит в глазе, это обязательно последствия или метаболические. Вот при сахарном диабете. Пациенты с диабетом просили пройти здесь лечение у терапевта и невролога.

Получить консультацию и лечение бесплатно может каждый в рамках пакета ОСМС. «АЙНА-КӨЗ» работает со всеми поликлиниками Петропавловска, там пациент должен получить направление. «Центр глаза АЙНА-КӨЗ» находится по адресу Шухова, 34. Вход со двора. Телефон для справок: 51-19-37.